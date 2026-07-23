Hal itu dilaporkan oleh Sky. Namun, menurut laporan tersebut, upaya itu berhenti sebatas percobaan: Pekan lalu BVB disebut telah mengajukan tawaran untuk El Mala kepada Köln. Rinciannya: biaya transfer pokok 26 juta euro, ditambah delapan juta euro bonus yang mudah dicapai serta delapan juta euro bonus yang sulit dicapai. Dengan demikian, total paket itu bisa berada di kisaran 34 hingga 42 juta euro.

Namun, menurut Sky, tawaran Dortmund itu di kubu FC justru hanya menimbulkan kebingungan, dan tim peringkat ke-14 Bundesliga musim lalu itu kabarnya langsung menolak. Tidak terlalu mengejutkan jika melihat perkembangan terbaru dalam kasus El Mala.

Tawaran FC Brentford senilai sekitar 50 juta euro untuk pemain 19 tahun itu sebelumnya sudah disetujui Köln, namun tak lama kemudian El Mala sendiri menolak klub Inggris tersebut. Sejak saat itu, sikap FC sudah jelas: untuk mendapatkan pemain tim nasional Jerman U-21 tersebut, klub peminat harus menyiapkan biaya transfer yang setidaknya berada di kisaran 50 juta euro seperti yang ditawarkan Brentford.

Apakah BVB menginginkan Said El Mala sebagai pengganti Adeyemi?

Apakah El Mala akan menjalani satu musim lagi di Köln atau masih pindah pada musim panas ini, untuk saat ini masih belum jelas. Menurut Sky , sang dribbler pada dasarnya terbuka untuk transfer ke BVB, tetapi Dortmund harus memperbaiki tawarannya secara signifikan. Runner-up itu memang diketahui membutuhkan pengganti di lini depan untuk Karim Adeyemi yang telah hengkang ke FC Barcelona, dan El Mala akan menjadi sosok yang cukup ideal untuk itu.





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Sementara itu, bertahan di FC, tempat ia masih terikat kontrak hingga 2030, disebut-sebut sebagai skenario yang sangat realistis bagi El Mala. "Dia ada di sini, pemain 1. FC Köln, dan memberikan segalanya setiap hari. Kemarin kami kembali berbicara panjang lebar: Dia benar-benar total dalam segala hal, tahu persis apa saja hal yang ingin dia benahi. Saat ini dia melakukannya, dan terlihat bahwa dia terlibat dalam setiap duel serta ikut membantu secara defensif," tegas pelatih Köln Rene Wagner kepada Sky, bahwa pemain bintangnya sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan Die Geißböcke.

Akankah Said El Mala bertahan di 1. FC Köln untuk satu tahun lagi?

El Mala disebut "tidak memberi kesan bahwa ada hal lain yang berputar di kepalanya. Dan jika nanti ada sesuatu yang datang, kita bisa duduk bersama dan berbicara," ujar Wagner, yang membiarkan masa depan jangka pendeknya tetap terbuka. Selain BVB, terutama klub-klub Inggris juga disebut sedang memantau kemungkinan merekrut El Mala, dengan FC Liverpool dan Newcastle United belakangan disebut sebagai peminat.

FC merekrut pemain muda itu pada 2024 dari Viktoria Köln, tetapi kemudian langsung meminjamkannya selama satu tahun lagi ke klub divisi tiga tersebut. Musim lalu pun menjadi musim pertama El Mala di Bundesliga, dan dengan 13 gol serta lima assist dalam 34 pertandingan liga, ia berkontribusi besar terhadap keberhasilan Köln bertahan di kasta tertinggi.