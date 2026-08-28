Saibari langsung menunjukkan kualitasnya dengan cara gemilang pada debutnya di Bundesliga

Bayern Munchen pada Jumat malam dengan mudah menaklukkan VfB Stuttgart dalam laga liga pertama. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan Vincent Kompany menang 5-1. Ismael Saibari menyumbang dua assist untuk sang juara bertahan.

Peluang pertama dalam laga ini datang dari tim tamu. Tiago Tomas melepaskan tembakan voli dari jarak dekat, tetapi sepakannya membentur mistar gawang. Tak lama kemudian, Bayern juga mengenai tiang gawang. Michael Olise menendang tendangan bebas dari sedikit di luar kotak penalti ke tiang.

Setelah peluang dari tendangan bebas Olise, Bayern tampil lebih kuat, yang pada menit ke-21 berbuah gol pembuka. Dayot Upamecano berdiri sepenuhnya tanpa kawalan dan menanduk sepak pojok ke gawang: 1-0. Pada sisa babak pertama, Bayern mendominasi, meski tidak ada gol tambahan.

Setelah jeda, Stuttgart tiba-tiba mampu membalas. Ketika Manuel Neuer masih bisa menepis upaya pertama, Josha Vagnoman berhasil menyambar bola rebound untuk mencetak gol penyeimbang: 1-1.

Namun, skor tersebut tidak bertahan lama di papan skor. Joshua Kimmich menemukan Olise lima menit kemudian dengan umpan sempurna di antara lini, sebelum pemain Prancis itu dengan mudah menuntaskannya.

Der Rekordmeister tidak membuang waktu dan langsung menjauh dari tim tamu. Pencetak gol Vagnoman terpeleset saat menghadapi umpan silang Alphonso Davies dan dengan ceroboh mencetak gol bunuh diri: 3-1.

Sepuluh menit jelang waktu normal berakhir, Ismael Saibari menunjukkan aksinya. Olise mengarahkannya ke garis belakang, di mana pemain Maroko itu mengecoh lawannya, tetap tenang, lalu mengirim umpan tarik kepada Aleksander Pavlovic, yang dengan mudah menuntaskannya: 4-1.

Pada fase akhir laga, Saibari kembali menjadi pemberi assist untuk gol Bayern. Kali ini ia memberi umpan kepada Luis Díaz, yang tidak gagal saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper.











