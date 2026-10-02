Rio Ferdinand, mantan bek Manchester United, tampil membela sahabatnya Cristiano Ronaldo, di tengah kontroversi yang terus berlanjut seputar kapten timnas Portugal itu, dengan menegaskan bahwa menilai kariernya hanya berdasarkan tahun-tahun terakhir mengabaikan apa yang telah dipersembahkan sang pemain selama bertahun-tahun bersama klub maupun timnas, serta rekor dan pencapaian luar biasa yang diraihnya.

Ferdinand berbicara tentang situasi Ronaldo saat ini, setelah kapten Portugal itu meninggalkan kamp timnas sebelum laga melawan Denmark di UEFA Nations League, dengan menilai bahwa kritik yang diterima bintang Portugal tersebut tidak mencerminkan gambaran utuh kariernya, terutama karena sebagian orang kini menilainya hanya berdasarkan penampilannya selama tiga atau empat tahun terakhir.

Ferdinand berkata dalam sebuah video yang ia bagikan melalui akun-akunnya di situs media sosial: "Di mana Portugal sebelum ada Cristiano Ronaldo? Apa yang pernah mereka raih? Bahkan untuk lolos ke babak-babak akhir, apalagi juara? Yang membuatku kesal adalah banyak orang menilainya berdasarkan tiga atau empat tahun terakhir."

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Mantan bek Manchester United itu menambahkan: "Dan ia masih menunjukkan angka-angka yang menakjubkan untuk seseorang di usianya, terlepas dari liga apa pun yang ia mainkan," seraya menyinggung bahwa konsistensi Ronaldo dalam mencetak gol dan meraih rekor meski usianya bertambah harus menjadi bagian mendasar dari setiap penilaian atas kariernya saat ini.

Ferdinand tidak berhenti pada perjalanan Ronaldo bersama timnas Portugal, melainkan juga mengenang momen-momen bintang Portugal itu bersama klub, dengan merujuk pada apa yang ia persembahkan bersama Juventus, Real Madrid, dan Manchester United, sebagai isyarat bahwa sang pemain tidak hanya mengandalkan satu periode sukses, tetapi meninggalkan jejaknya di lebih dari satu pengalaman dan selama bertahun-tahun.

Ferdinand menegaskan: "Menurutku banyak orang perlu meninjau ulang. Lihat, misalnya, Juventus dan apa yang ia lakukan di sana, lalu ia pindah ke Real Madrid, kemudian ke Manchester United."

Ia menutup: "Ini seperti tiga karier kelas dunia dalam satu perjalanan karier," dengan menilai bahwa warisan sepak bola Ronaldo tidak bisa direduksi hanya pada penampilannya selama tahun-tahun terakhir, apa pun kritik yang mengelilinginya saat ini."