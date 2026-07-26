Menurut informasi dari Sky, Diomande kini juga telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid terkait kepindahan pada periode transfer yang sedang berlangsung. Disebutkan bahwa sudah ada kesepakatan lisan mengenai kontrak hingga 2031 bersama Los Blancos.

Sebelumnya, sudah ada laporan mengenai kesepakatan pemain 19 tahun itu dengan PSG - di sini juga kabarnya sudah ada kontrak siap tanda tangan hingga 2031. Karena itu, klub Prancis tersebut lama dianggap sebagai favorit untuk merekrutnya, sebelum kini Real dan kabarnya juga Manchester City ikut masuk dalam perburuan.

Berbeda dengan Los Blancos dan The Skyblues, PSG dikabarkan masih belum datang ke Leipzig dengan tawaran apa pun. Menurut informasi Sky, ManCity telah memberi sinyal secara lisan kepada Die Bullen bahwa mereka ingin meletakkan 100 juta euro di meja untuk Diomande, sementara dari pihak Madrid ada angka dasar 90 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk bonus.

Namun, dari sudut pandang klub Bundesliga itu, kedua tawaran tersebut tetap terlalu rendah, sebab klub Saxony itu disebut mematok biaya transfer sebesar 150 juta euro untuk sang pemain ofensif.

RB Leipzig sudah menolak tawaran dari Liverpool

Apakah salah satu dari tiga klub itu siap membayarnya, masih harus ditunggu. PSG kabarnya ingin melampaui tawaran para pesaing dan all in dalam perburuan pemain 19 tahun tersebut. Di saat yang sama, RB kemungkinan besar juga tidak akan puas dengan angka di bawah nominal yang diminta.

Leipzig pada akhirnya memang tidak ingin begitu saja melepas Diomande setelah hanya satu tahun, bahkan tawaran dari Liverpool dengan total nilai biaya transfer sekitar 100 juta euro - jadi mirip dengan angka dari Real dan City saat ini - disebut telah ditolak oleh klub Saxony itu.

Di Leipzig, Diomande masih terikat kontrak hingga 2030. RB kemungkinan ingin membekali pemain Pantai Gading itu dengan kontrak baru bernilai lebih baik untuk meningkatkan peluang mempertahankannya. Musim panas lalu, Leipzig mentransfer 20 juta euro kepada CD Leganes, dan Diomande langsung melejit pada tahun pertamanya di Bundesliga.

Dalam 46 penampilan di semua kompetisi, ia mencetak 15 gol dan 11 assist. Di Piala Dunia, Diomande kemudian menjadi pemain inti Pantai Gading, dengan satu assist dalam empat penampilan di turnamen tersebut. Pantai Gading tersingkir di babak 32 besar oleh Norwegia, kalah tipis 1-2 dari Erling Haaland dkk.