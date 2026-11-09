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Prancis terpaksa mengubah rencana pertahanan mereka untuk pertandingan-pertandingan terakhir kualifikasi Nations League setelah Pierre Kalulu mengalami cedera. Bek Juventus itu resmi mundur dari pemusatan latihan, membuka peluang bagi seorang bintang muda Bundesliga untuk unjuk kemampuan.

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Bek Juventus absen karena cedera

Prancis kehilangan salah satu opsi penting di lini pertahanan setelah Kalulu mundur dari skuad. Pemain Juventus itu terpaksa menarik diri pada Senin setelah mengalami cedera dalam pertandingan Serie A baru-baru ini. Mantan pemain AC Milan tersebut semula diperkirakan akan memainkan peran penting selama jeda internasional mendatang, tetapi kini akan tetap berada di Italia untuk fokus menjalani pemulihan.

Masalah itu muncul setelah pertandingan liga pada Minggu, ketika bek serbabisa tersebut mengeluhkan gangguan fisik yang cukup serius. Klub telah mengonfirmasi cedera Kalulu dengan menyatakan: "Seusai pertandingan melawan Fiorentina, Pierre Kalulu mengeluhkan rasa tidak nyaman pada otot paha kirinya dan menjalani pemeriksaan diagnostik pagi ini. Pemindaian yang dilakukan di J|medical menunjukkan cedera ringan pada otot biseps femoris kirinya. Sang pemain telah memulai perawatan, melalui konsultasi dengan staf tim nasional Prancis, yang telah mencoretnya dari skuad."

Kumbedi naik kelas dari tim Prancis U-21

Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kalulu, pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane beralih ke skuad usia muda guna mencari pengganti yang sesuai. Sael Kumbedi, bek VfL Wolfsburg yang dinilai memiliki potensi besar, dipromosikan dari skuad Prancis U-21 ke tim senior. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi bek sayap muda tersebut, yang tampil mengesankan di Jerman meskipun posisi klubnya saat ini di divisinya.

Kumbedi semula dijadwalkan bergabung dengan tim Prancis U-21 untuk menjalani rangkaian pertandingan internasional mereka sendiri. Namun, kekosongan di skuad senior memberi pemain berusia 21 tahun itu kesempatan untuk menguji kemampuannya di level tertinggi sepakbola internasional. Staf pelatih meyakini kecepatan dan kemampuan teknisnya menjadikan Kumbedi pilihan ideal untuk menambah kedalaman lini pertahanan pada periode penting musim ini.

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Penyesuaian taktik bagi Zidane

Absennya Kalulu memaksa Zidane memikirkan kembali pendekatan taktisnya untuk laga-laga mendatang melawan dua lawan tangguh. Kalulu dapat bermain di berbagai posisi di lini belakang, sedangkan Kumbedi menawarkan opsi menyerang yang lebih konvensional dari posisi bek kanan. Masih harus dilihat berapa banyak kesempatan bermain yang akan didapat pemain muda Wolfsburg itu selama jeda internasional yang penting ini.

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Dengan skuad kini telah berkumpul di pusat latihan CNF Clairefontaine, sesi latihan akan berfokus pada upaya mengintegrasikan pemain baru tersebut ke dalam sistem pertahanan. Staf Prancis akan memantau kebugaran seluruh anggota skuad secara saksama untuk menghindari cedera lebih lanjut sebelum penerbangan ke Milan.

Dua laga krusial di Nations League

Prancis tengah bersiap menghadapi dua pertandingan terakhir fase kualifikasi UEFA Nations League, dengan banyak hal yang masih dipertaruhkan. Ujian pertama datang pada Kamis, 12 November, ketika Prancis bertandang ke Stadio Giuseppe Meazza yang ikonis di Milan. Pertandingan besar melawan Italia menanti mereka dan akan menjadi ujian berat bagi lini pertahanan yang telah dirombak serta Kumbedi yang baru dipromosikan.

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Setelah lawatan ke Milan, tim akan kembali ke tanah air untuk menjalani pertandingan terakhir mereka di grup. Mereka dijadwalkan menjamu Turki di Stade Atlantique, Bordeaux, pada Minggu, 15 November. Kedua pertandingan ini akan menentukan posisi akhir Prancis di grup dan peluang mereka melaju ke fase gugur kompetisi tersebut tahun depan.