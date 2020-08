Sadio Mane Raih Gelar PFA Fans' Player Of The Year Musim 2019/20

Winger , Sadio Mane (28 tahun), menerima penghargaan PFA Fans' Player Of The Year alias pemain terbaik pilihan fans untuk Liga Primer Inggris musim 2019/20.

Mane menikmati musim yang bagus bersama Liverpool. Bintang asal itu mencetak 18 gol dan tujuh assist pada EPL musim lalu.

Eks pemain itu sekaligus membantu The Reds secara dominan mengakhiri penanti 30 tahun untuk gelar juara Liga Inggris.

