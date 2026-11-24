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Sacha Boey jarang mendapat kesempatan bermain di Bayern. Meski begitu, ia dijadwalkan hadir sebagai tamu utama dalam pertemuan klub penggemar. Namun, perjalanannya tidak berjalan mulus.

Saat dalam perjalanan menuju pertemuan klub penggemar di Wildenau pada Minggu, mobil dinasnya mogok tak lama setelah berangkat, menurut Bild. Seorang anggota klub penggemar menjemput pemain asal Prancis itu, dan Boey tiba di Schützenhaus dengan keterlambatan empat jam.

Boey disebut menunjukkan sikap yang sangat ramah. Meski terlambat cukup lama, ia meluangkan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan penggemar serta memenuhi permintaan tanda tangan dan foto. Sikap itu mendapat sambutan sangat baik dari mereka yang hadir.

Namun, hal itu tampaknya tidak akan banyak mengubah situasinya di lapangan. Boey masih menjadi kandidat untuk dijual. Meski kondisi skuad sangat sulit akibat banyaknya pemain yang cedera, para petinggi Bayern kabarnya tetap ingin mencoret namanya dari daftar gaji sesegera mungkin.

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Menurut sejumlah laporan media yang sejalan, Bayern tidak akan ragu jika ada klub yang mengajukan tawaran sesuai pada bursa transfer musim dingin.

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Mengapa Boey tidak masuk skuad Bayern pada awal musim?

Setidaknya, Boey kini tidak lagi sepenuhnya tersisih. Pemain berusia 26 tahun itu didatangkan dari Galatasaray Istanbul pada Januari 2024 dengan biaya transfer mencapai 30 juta euro, tetapi gagal memenuhi ekspektasi. Sebenarnya, ia sudah dijadwalkan meninggalkan klub secara permanen pada musim panas.

Karena itu, untuk beberapa waktu ia bahkan berlatih secara individu, terpisah dari tim. "Sacha dalam kondisi fit, tetapi setelah berdiskusi dengan Vinnie [Kompany] dan Sacha, kami memutuskan ia akan berlatih secara individu karena saat ini ada beberapa pembicaraan yang berlangsung," kata direktur olahraga Christoph Freund pada awal September, merujuk pada kemungkinan kepindahan ke FC Fulham yang saat itu mulai mengemuka.

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Seperti diketahui, transfer itu tidak terwujud. Boey terpaksa bertahan di Bayern dan baru kembali masuk skuad pertandingan pada pertengahan Oktober, setelah jeda internasional panjang pertama. Sejak itu, ia setidaknya telah tampil lima kali sebagai pemain pengganti dengan total 69 menit bermain.

"Sacha memberikan 100 persen dalam latihan. Ia berjuang keras," kata anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl setelah penampilan singkat pertama Boey yang cukup mengejutkan saat melawan RB Leipzig . Ia juga menyinggung situasi bek sayap itu yang "sangat sulit" di Bayern: "Kali ini ia tersedia. Pelatih memberinya kesempatan sebagai penghargaan atas penampilannya dalam latihan. Itu tentu menyenangkan."

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Dalam hampir tiga tahun di Munich, Boey sejauh ini hanya tampil dalam 43 pertandingan kompetitif, antara lain karena beberapa cedera berat, termasuk robekan meniskus dan robekan berkas otot. Ia menjalani paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di mantan klubnya, Galatasaray, dan sempat menjadi pemain inti di sana. Namun, juara Turki itu tidak menggunakan opsi pembelian, sehingga Boey untuk sementara tetap berada di Bayern.