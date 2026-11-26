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Masa kerja Sabri Lamouchi sebagai pelatih kepala Timnas Tunisia hanya berlangsung 5 bulan. Ia ditunjuk pada Januari 2026 dan dipecat pada pertengahan Juni, setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia dalam laga pembuka Tunisia di Piala Dunia.

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Pelatih asal Prancis itu mengungkap kisah di balik pemecatannya yang mengejutkan saat tampil sebagai tamu dalam program "Riolo Club" di jaringan "RMC Sport" Prancis. Ia mengaku terkejut dengan waktu pengambilan keputusan tersebut. Ia menegaskan bertanggung jawab atas kekalahan itu, tetapi tidak menyangka tugasnya akan berakhir secepat itu.

"Bagaimanapun, apa yang terjadi saat melawan Swedia harus dijelaskan. Kami adalah Tunisia, dan kami harus sadar akan level para pemain yang kami miliki, klub serta liga tempat mereka bermain. Mungkin sebagian dari mereka bahkan bukan pemain inti di klubnya masing-masing," kata Lamouchi.

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Ia melanjutkan: "Besarnya skor mengharuskan kami menonton ulang pertandingan dan menganalisisnya. Saat skor 2-1, dalam 20 menit terakhir babak pertama, kami lebih dekat untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 ketimbang kebobolan gol ketiga. Namun, kami kebobolan akibat kesalahan individu yang fatal, dan itu menghancurkan pemain yang melakukannya serta seluruh tim."

"Setelah itu semuanya berakhir, dan pintu terbuka lebar bagi lawan. Bahkan dua gol pertama kami kebobolan dari situasi yang sebelumnya sudah kami latih," imbuhnya.

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Lamouchi mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka akan dipecat setelah laga tersebut. Ia justru yakin akan terus memimpin tim di sisa perjalanan Piala Dunia. "Kami kembali ke hotel, dan saya yakin akan memimpin latihan keesokan harinya. Keesokan paginya saya bangun dan mendapati ada panggilan tak terjawab, dan tentu saja ada sejumlah rumor," ujarnya.

"Kami pergi ke tempat latihan, dan saya diminta untuk tidak keluar ke lapangan. Saya diberi tahu bahwa ada sebuah cuitan yang diunggah lalu dihapus, sementara para pejabat federasi mengatakan kepada saya bahwa cuitan itu sama sekali tidak pernah ada," lanjutnya.

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Lamouchi menambahkan: "Saya berbicara dengan para pemain di ruang ganti, dan banyak dari mereka datang kepada saya dan berkata: kita memulai bersama dan akan mengakhiri bersama. Kami kembali ke hotel dan saya yakin akan memimpin latihan keesokan harinya, lalu pertandingan yang dijadwalkan tiga hari kemudian. Satu jam kemudian, presiden dan wakil presiden federasi memberi tahu saya bahwa kami harus berhenti. Mereka menelepon saya, dan saya turun ke kamar mereka di hotel yang sama. Di sana mereka menjelaskan bahwa keputusan ini sulit, tetapi perlu diambil."

Federasi Sepak Bola Tunisia sempat mengunggah sebuah cuitan di akun media sosialnya sebelum dengan cepat menghapusnya, sebuah langkah yang mendahului pemecatan Lamouchi.

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Pelatih asal Prancis itu menambahkan: "Yang mengejutkan saya adalah penerus saya sudah berada di pesawat, artinya keputusan itu telah diambil sebelumnya. Padahal kami berjarak 15 jam penerbangan!"

Hervé Renard adalah pelatih yang dipanggil Federasi Tunisia untuk menggantikan Lamouchi dalam waktu singkat, sebelum tim nasional mengakhiri keikutsertaannya di Piala Dunia 2026 dengan tiga kekalahan, yakni 5-1 dari Swedia, 4-0 dari Jepang, dan 3-1 dari Belanda.

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Di sisi lain, Renard, yang kini melatih Timnas Pantai Gading, menjelaskan dalam pesan rekaman yang ditayangkan dalam program tersebut bahwa penunjukannya tidak direncanakan sebelumnya. "Penjelasannya sangat sederhana. Saya sedang berada di rumah saya di Senegal, pukul dua siang, ketika agen saya menelepon dan bertanya: apakah Anda tertarik dengan Tunisia? Saya menjawab: dengar, Farid, apakah Sabri sudah pergi? Sebab mereka baru bertanding pada malam sebelumnya," tuturnya.

Ia melanjutkan: "Dia berkata kepada saya: ya, dia akan pergi. Lalu saya bilang: seperti yang Anda tahu, saya sedang duduk di sofa menonton Piala Dunia, jadi saya setuju. Persis seperti itulah yang terjadi."

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"Kalau bukan saya, pasti orang lain. Begitulah sifat pasar kerja ini. Saya tidak bergerak ke arah itu, dan tidak ada yang menghubungi saya sebelumnya, itu sudah pasti," kata Renard.

Lamouchi menanggapi pernyataan Renard dengan menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam pribadi terhadapnya, tetapi ia mengkritik cara federasi menangani situasi tersebut. "Saya sama sekali tidak memahami keputusan federasi… Dia benar ketika mengatakan bahwa begitulah sifat profesi ini, dan bahwa orang lain akan mengambil tugas itu jika bukan dia. Namun, ada nilai dan prinsip tertentu dalam profesi ini. Saya tidak bekerja dengan cara seperti itu, dan saya tidak akan bertindak demikian," ujarnya.

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Ia melanjutkan: "Saya tidak menyimpan dendam terhadapnya, saya tidak punya masalah dengan Hervé. Yang mengganggu saya adalah ini hanya soal sebuah pertandingan sepak bola, dan sayalah yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Tunisia, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Setiap orang harus memikul tanggung jawabnya masing-masing, dan saya memikul tanggung jawab saya serta tahu betul apa yang terjadi."