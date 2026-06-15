Sabri kepada Moshie setelah kekalahan 5-0 dari Swedia: Piala Dunia tidak kenal ampun

Sabri Lamouchi, pelatih tim nasional Tunisia, tampak kecewa setelah kekalahan telak yang diderita El-Nisour (5-1) dari Swedia, dini hari Senin ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, pada pertandingan pertama Grup 5 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Tunisia tampil sangat buruk sepanjang dua babak, dan melakukan banyak kesalahan pertahanan yang fatal yang memungkinkan Swedia mencetak 5 gol, serta di lini serang mereka juga tidak tampil sesuai harapan.

Sabri Lamouchi berkomentar dalam wawancara singkat dengan jaringan "BeIN Sports" mengenai pertandingan tersebut, "Kualitas individu menentukan hasil pertandingan. Kami melakukan kesalahan individu, dan pemain Swedia memanfaatkannya untuk mencetak gol."

Dia menambahkan: "Kami berhasil mengejar ketertinggalan dan memperkecil selisih skor sebelum akhir babak pertama (2-1), dan di babak kedua kami memulai dengan baik, tetapi kami tidak bisa memanfaatkan awal yang baik itu."

Dia melanjutkan: "Kami membayar harga yang mahal karena kesalahan individu. Kami berada di Piala Dunia, dan Piala Dunia tidak kenal ampun."

Mengenai persiapan untuk dua pertandingan berikutnya melawan Jepang dan Belanda, Lemouchy menjelaskan: "Kami harus mengurangi kesalahan dan meminimalkan kerentanan taktis dalam dua pertandingan tersebut, serta harus ada kerja sama yang erat antara tiga lini, dan itulah yang kami lewatkan hari ini, namun tim Swedia lebih baik dari kami."

Timnas Tunisia berada di posisi terbawah grup tanpa poin, sementara Swedia memimpin dengan 3 poin, sedangkan Belanda dan Jepang berada di posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing satu poin setelah bermain imbang 2-2.