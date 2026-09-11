Dalam perjalanan menuju duel Liga Champions di markas Napoli, yang pada akhirnya dimenangi tim London itu 1-0 di Stadio Diego Armando Maradona, gangguan teknis di bandara-bandara London menyebabkan tim terlambat tiba di Italia.

Arteta bukan hanya menanggapi dengan tenang ketidakpastian seperti itu dalam rencana perjalanan, tetapi juga sengaja mensimulasikannya sendiri. "Saya suka tantangan seperti ini dan berusaha memicunya sejak fase persiapan. Ketika itu benar-benar terjadi, kami sudah pernah mengalaminya dan sudah siap," kata pria Spanyol itu.

Menurutnya, hal itu terutama bertujuan memutus rutinitas dan menguji daya tahan mental skuad: "Misalnya, Anda tiba sangat terlambat di stadion, rutinitas terganggu dan tiba-tiba para pemain harus bereaksi berbeda. Hal seperti itu bisa terjadi: Anda ketinggalan pesawat, kereta terlambat, lalu lintas sangat padat. Saya tidak ingin pemain atau staf panik. Sebaliknya, mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi."

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Mikel Arteta membangun hambatan buatan di Arsenal

Yang dibutuhkan adalah sikap profesional, bahkan dalam kondisi eksternal yang sulit: "Oke, kami duduk dua atau tiga jam lebih lama di pesawat - bagaimana kami menghadapinya? Kami bisa bermain bersama, menghabiskan waktu bersama, tidur, atau memanfaatkan waktu dengan cara lain. Tetapi kami sama sekali tidak boleh mengeluh atau menjadikannya alasan, karena itu sama sekali tidak membantu kami," ujar Arteta.

Sang pelatih tidak segan melakukan berbagai upaya selama pramusim untuk menciptakan hambatan buatan, seperti yang ia ungkapkan: "Kami menunda waktu makan atau transportasi, memilih rute berbeda - kami mencoba banyak hal. Kami memanaskan ruang ganti, membuat kondisinya lebih sulit, menyediakan lebih sedikit tempat untuk tidur, dan hal-hal serupa, karena kami harus terus menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda-beda."

Sang pelatih juga pernah menempuh cara serupa di masa lalu. Menjelang laga tandang ke markas Liverpool, nyanyian-nyanyian Anfield Road menggelegar dari pengeras suara saat latihan. Dalam sebuah makan malam bersama, manajemen klub bahkan menyewa pencopet profesional yang diam-diam mengambil barang-barang berharga milik para pemain untuk mempertajam kewaspadaan mereka.

Bagaimana awal musim FC Arsenal?

Manfaat dari permainan psikologis ini sangat jelas bagi pria Spanyol itu: "Kami berusaha mengantisipasi hal-hal seperti itu dan menciptakan kondisi sebaik mungkin. Jika pada hari pertandingan sendiri tidak ada momen kejutan atau faktor stres, itu adalah keuntungan besar."

Hasil di lapangan membenarkan pendekatan tersebut. The Gunners tampil impresif di awal musim, memenangi seluruh lima laga kompetitif sejauh ini dan akan bertandang ke Stadium of Light markas Sunderland pada Sabtu mendatang.