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Pelatih Sabah Valdas Dambrauskas menolak menganggap laga kandang melawan Barcelona sebagai sekadar pertandingan ekshibisi. Ia yakin timnya bisa meraih hasil bersejarah di Liga Champions. Klub asal Azerbaijan itu bersiap menjamu Barcelona di hadapan stadion yang penuh di Baku, dengan tekad menjungkirbalikkan peta kekuatan sepakbola Eropa.

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Dambrauskas tidak gentar menghadapi Barcelona

Kedatangan tim asuhan Hansi Flick ke Azerbaijan mendominasi pemberitaan setempat, tetapi Dambrauskas hanya berfokus pada persaingan di lapangan. Meski menyadari beratnya tantangan tersebut, pelatih asal Lituania itu menegaskan para pemainnya tidak akan turun ke lapangan hanya untuk mengagumi lawan mereka yang berkelas dunia. Mantan pelatih Ludogorets itu meyakini semangat Liga Champions justru terletak pada pertemuan semacam ini, ketika tim yang tidak diunggulkan menghadapi tim raksasa.

Dambrauskas mengakui tekanan pekerjaannya kerap membebaninya, meski panggung kompetisi Eropa kali ini memberinya motivasi yang berbeda. "Kadang saya tidak bisa tidur karena cemas, terutama sebelum pertandingan liga Azerbaijan, tetapi pertandingan seperti ini di Liga Champions harus kami nikmati," jelas Dambrauskas, seperti dikutip Sport. Namun, ia segera menegaskan bahwa menikmati pertandingan bukan berarti kehilangan semangat bersaing. "Target kami adalah memenangi setiap pertandingan, terlepas dari siapa lawan kami atau hasil yang diperkirakan."

Seruan untuk para pendukung di Baku

Memahami pentingnya keuntungan bermain di kandang, Dambrauskas secara langsung meminta para pendukung Sabah menciptakan atmosfer yang menyulitkan tim asuhan Hansi Flick. Sang pelatih ingin tribun dipenuhi penonton agar para pemainnya mendapat energi untuk melewati 90 menit pertandingan yang diperkirakan akan menguras tenaga melawan salah satu tim dengan kemampuan teknik terbaik di dunia.

"Ini pertandingan besar bagi para suporter, bagi kami, para pemain, dan staf pelatih. Kami akan menikmatinya bersama, percaya, dan memberikan segalanya," kata sang pelatih. Ia merangkul kisah tim yang tidak diunggulkan, dengan menyebut sulitnya memprediksi sepakbola sebagai alasan timnya patut percaya diri. "Terkadang sepakbola menghadirkan kisah luar biasa, jadi kami akan turun ke lapangan dan menciptakan kisah seperti itu pada Rabu," tegasnya.

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Timo tidak menyembunyikan ambisinya untuk menang

Keyakinan di ruang ganti tidak hanya dimiliki staf pelatih. Pemain Sabah, Tymoteusz 'Timo' Puchacz, menyuarakan tekad yang sama dengan pelatihnya. Meski mengakui besarnya perbedaan reputasi kedua klub, gelandang itu menegaskan bahwa begitu peluit dibunyikan, reputasi tidak banyak berarti. Ia memandang pertandingan ini sebagai kesempatan mewujudkan impian masa kecil menjadi kenyataan dalam kariernya, dengan bersaing sebagai tim yang setara.

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Puchacz mengaku kesempatan menghadapi Barcelona masih terasa agak sulit dipercaya, tetapi ia berfokus untuk tetap tenang. "Bahkan memikirkannya saja sulit. Ketika saya berbicara dengan teman dan keluarga, rasanya masih tidak nyata bahwa kami akan bermain melawan Barcelona. Ini seperti mimpi. Sejujurnya, saya sangat menantikan pertandingan ini. Sebab, pada akhirnya, ini hanya pertandingan sepakbola biasa. Saya tahu, mungkin kedengarannya gila, tetapi saya ingin mengalahkan Barcelona, tetapi kenapa tidak?" kata Timo.

Mengejar keajaiban di Azerbaijan

Pertarungan taktik akan menjadi tantangan besar karena Sabah harus menemukan cara meredam salah satu lini serang paling berbahaya di sepakbola dunia. Dambrauskas kemungkinan akan mengandalkan pertahanan rapat untuk membuat tim tamu frustrasi, sambil berharap dapat memanfaatkan kelengahan yang mungkin muncul di kubu Barcelona. Setiap menit yang berlalu dengan skor tetap imbang akan semakin memperkuat keyakinan di stadion bahwa kejutan benar-benar mungkin terjadi.

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Pada akhirnya, pertandingan ini berarti lebih dari sekadar tiga poin bagi tuan rumah. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kesenjangan dalam sepakbola Eropa semakin menyempit. Jika Sabah mampu menjaga fokus dan menjalankan rencana permainannya, mereka mungkin saja menghadirkan "kisah luar biasa" yang dijanjikan sang pelatih.