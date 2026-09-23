Real Madrid tengah menghadapi babak berbahaya yang sama sekali tak diperhitungkan. Dua kekalahan dalam tujuh laga terakhir di Liga Spanyol, yang paling akhir adalah derby melawan Atletico Madrid, menempatkan Los Blancos di pusat krisis yang sesungguhnya, sekaligus membuka pintu pertanyaan tentang manfaat revolusi musim panas yang dipimpin oleh Florentino Perez.

Pada musim panas, presiden Real Madrid itu memutuskan untuk merombak tim secara total, dan keputusan pertama sekaligus paling mencolok adalah merekrut Jose Mourinho, sebagai taruhan atas kemampuan pelatih asal Portugal itu untuk mengembalikan para pemain ke level terbaik mereka dan memulihkan wibawa yang hilang. Namun kenyataannya justru mengejutkan, sebab situasi tidak membaik, malah menjadi serupa atau bahkan lebih buruk dari musim lalu, yang menimbulkan kekhawatiran besar di tribun Bernabeu dan menempatkan Mourinho di bawah tekanan kritik yang terus meningkat dari hari ke hari.

Kontrak hingga 2032 dan keruntuhan mendadak

Di antara keputusan besar yang diambil Perez adalah memperpanjang kontrak bintang Brasil, Vinicius Junior, hingga 30 Juni 2032, dengan kontrak besar yang membuatnya menerima gaji sekitar 24 juta euro per tahun, sehingga menjadikannya pemain berbayaran tertinggi kedua di tim setelah Kylian Mbappe.

Sejak penandatanganan kontrak bersejarah itu, penampilan Vinicius menurun tajam dan mendadak. Pemain yang dulu menakutkan bagi pertahanan-pertahanan Eropa itu kini berada di bawah tekanan besar dari suporter dan media, hingga sebagian besar suporter Real Madrid kini secara terbuka menuntut agar ia dicoret dari susunan inti dan memberi kesempatan kepada winger muda Yan Diomande.

"Ia harus mencoba bangku cadangan"

Pendapat ini diusung dengan tegas oleh jurnalis olahraga terkenal Matias Prats, yang baru saja bergabung dengan program "El Chiringuito" yang dibawakan Josep Pedrerol, dalam segmennya di program "Radio Marca", sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Sport".

Prats memulai pernyataannya dengan diagnosis keras terhadap situasi pemain Brasil itu, dengan berkata: "Vinicius tidak tampil bagus di awal musim ini. Solusinya jelas: ia harus merasakan konsekuensi duduk di bangku cadangan."

Ia menambahkan: "Demi kepentingannya sendiri dan kepentingan Real Madrid. Saya rasa ia butuh peringatan. Vinicius tidak tampil bagus, kekurangan vitalitas, tak mampu melewati satu pemain pun, dan tidak berusaha sama sekali."

Prats menunjuk pengganti yang sudah siap, dengan menegaskan: "Ada pemain yang nyaris memohon untuk mendapatkan tempat di susunan inti, yaitu Diomande."

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Apakah Mourinho akan mengubah sistem?

Di sisi lain, salah satu analis yang berkontribusi di "Radio Marca" berkomentar bahwa Mourinho memiliki solusi lain untuk mengubah wajah tim, terutama di lini serang, dengan berkata: "Ia bisa memasukkan seorang penyerang murni. Menurut saya Carlos Espai tidak berlebih saat ini, ia adalah pemain dengan tipe berbeda dan bisa memberi tim kedalaman serangan yang baru."

Prats menutup segmen berapi-apinya dengan ucapan yang merangkum keadaan Los Blancos saat ini, dengan menggambarkan Real Madrid sekarang sebagai "tim tanpa jiwa".