Saatnya Gerrard tersenyum: Manchester City terancam kehilangan 9 gelar

Manchester City berpotensi kehilangan 9 gelar utama yang diraihnya antara tahun 2009 dan 2018, jika proses hukum atas kasusnya di hadapan Liga Primer Inggris berakhir dengan pencabutan gelar sebagai bagian dari sanksi final, menyusul vonis bersalah terhadap klub itu atas 114 dakwaan dari total 115 dakwaan keuangan, menurut yang diberitakan surat kabar "The Athletic".

Dakwaan-dakwaan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran selama 9 musim, di antaranya penyampaian informasi keuangan yang tidak akurat, aturan gaji pemain dan pelatih, serta regulasi keuangan kompetisi.

Manchester City membantah tuduhan-tuduhan itu, dan diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, sementara sifat sanksi yang mungkin dijatuhkan terhadapnya belum ditetapkan.

Jika sanksi mencakup pencabutan gelar, maka daftar gelar yang terdampak meliputi 3 edisi Liga Primer Inggris pada tahun 2012, 2014, dan 2018, Piala FA 2011, 3 gelar Piala Liga pada tahun 2014, 2016, dan 2018, di samping dua Community Shield pada tahun 2012 dan 2018.

Di ajang liga, Manchester United akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari penghitungan ulang gelar 2012, setelah mereka mengakhiri musim di peringkat kedua dengan selisih gol dari City, sementara edisi 2018 juga bisa berpindah ke United setelah tim asuhan Jose Mourinho menempati posisi runner-up di belakang tim asuhan Pep Guardiola.

Mourinho sempat menyinggung kemungkinan ini secara sinis dalam pernyataannya sebelum laga United melawan Fenerbahce pada Oktober 2024, ketika ia mengisyaratkan kemungkinan City dihukum dengan pengurangan poin, yang bisa memberinya gelar liga beserta bonus yang terkait dengannya, yang diyakini bernilai sekitar 4 juta pound sterling.

Adapun gelar 2014, bisa berpindah ke Liverpool, yang finis kedua di belakang tim asuhan Manuel Pellegrini, sehingga Steven Gerrard secara surut akan mendapatkan gelar liga yang tak berhasil ia raih sepanjang kariernya bersama klub tersebut.

Di ajang Piala FA, edisi 2011 bisa jatuh ke tangan Stoke City, yang kalah di final melawan Manchester City dengan skor satu gol tanpa balas, sementara tiga gelar Piala Liga bisa berpindah ke Sunderland, Liverpool, dan Arsenal, setelah ketiga klub tersebut kalah dari City di final 2014, 2016, dan 2018 secara berurutan.

Dua Community Shield tahun 2012 dan 2018 pun bisa terdampak, yang diraih Manchester City atas Chelsea, sehingga membuka peluang penghitungan kedua gelar itu untuk keuntungan klub London tersebut jika diputuskan untuk mencabut kedua gelar itu.

Sanksi final masih belum diumumkan hingga saat ini, di tengah beredarnya sejumlah skenario, di antaranya pengurangan poin, degradasi, dan pencabutan gelar.

Kasus ini bermula dari kebocoran dokumen keuangan pada tahun 2018, sebelum Liga Primer Inggris menjatuhkan 115 dakwaan kepada Manchester City pada Februari 2023, dan meneruskan berkasnya ke komisi independen untuk ditinjau.