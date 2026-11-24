Bagikan Ikuti GOAL di Google

Di lapangan-lapangan Spanyol, peluit wasit tidak lagi menjadi penentu akhir. Bangku cadangan, konferensi pers, serta pernyataan sebelum dan sesudah pertandingan kini menjadi bagian dari pertarungan lain yang tidak dimainkan dengan bola, melainkan dengan tekanan, keraguan, dan teriakan.

Iklan

Jurnalis Spanyol Manu Carreño memandang pertarungan ini mengancam esensi sepak bola. Menurutnya, kali ini aktor utamanya bukan klub-klub kecil yang mencari keadilan, melainkan dua raksasa yang memiliki segalanya: Real Madrid dan Barcelona.

Dalam episode terbaru program terkenalnya, "El Larguero", Carreño memecah kebiasaannya untuk diam dan melontarkan kritik tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kedua raksasa tersebut. Ia menuding keduanya melakukan "tekanan terus-menerus" terhadap wasit serta memanfaatkan kebingungan dan lemahnya sistem perwasitan demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Pernyataan Carreño muncul setelah pekan yang panas di LaLiga, yang dengan jelas menggambarkan apa yang ia bicarakan. Di saat Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid bersaing di puncak klasemen, pertandingan-pertandingan berubah menjadi arena protes terbuka.

Real Madrid asuhan José Mourinho meraih kemenangan susah payah atas Celta Vigo setelah diselamatkan gol telat Carlos Espí pada menit ke-89.

Iklan Iklan

Di laga lain, Barcelona membalikkan ketertinggalan dua gol tanpa balas menjadi kemenangan dramatis, sementara Atletico Madrid menggilas tuan rumah Getafe di Stadion Coliseum. Namun, hasil pertandingan bukanlah bahan pembicaraan utama pekan ini, melainkan protes, kartu, dan ketegangan tanpa akhir yang menyertainya.

Topik Terkait

Dalam kedua laga tersebut, Mourinho dan Hansi Flick beserta staf kepelatihan mereka terlihat memprotes setiap keputusan yang tidak mereka sukai. Kartu kuning berhamburan, bahkan Fermín López diusir saat duduk di bangku cadangan setelah gagal menahan amarahnya terhadap wasit. Ia pun meninggalkan lapangan dalam sebuah adegan yang mencerminkan besarnya ketegangan yang kini menyelimuti perwasitan Spanyol.

"Kita biasanya cenderung mengkritik, dan saya bukan penggemar kritik terhadap dunia perwasitan, tetapi kita harus meminta pihak yang paling banyak memicu kontroversi, dalam hal ini Real Madrid dan Barcelona, untuk sedikit menurunkan tingkat kritik mereka. Para wasit sudah cukup terbebani tekanan dan tidak sanggup menanggung lebih banyak lagi," ujar Carreño dalam analisisnya.

Iklan

Jurnalis Spanyol itu menegaskan perlunya memisahkan sepenuhnya apa yang terjadi saat ini dari kasus Negreira yang terkenal, yang melibatkan Barcelona. "Tidak adil menyamakan kedua klub jika kita berbicara tentang kasus Negreira, karena itu perkara yang sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Kami di sini yang membongkar kisah itu, dan kami memahami betul dimensinya," katanya.

Ia menambahkan: "Apa yang terjadi sejak awal musim adalah hal yang sama sekali berbeda: di bangku cadangan, dalam konferensi pers, sebelum, sesudah, dan selama pertandingan. Semuanya soal siapa yang bisa menekan wasit lebih keras untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, dan kita baru memasuki pekan ke-12."

Iklan

Carreño menilai ironi terbesarnya adalah Real Madrid dan Barcelona seharusnya menjadi pihak terakhir yang mengeluh, mengingat kekuatan, sejarah, dan pengaruh mereka. Namun, justru keduanya yang memimpin kampanye tekanan tersebut dengan memanfaatkan apa yang ia sebut sebagai "lemahnya badan perwasitan".

Ia menutup pernyataannya dengan pesan yang jelas: "Kita harus meminta semua pihak, terutama Real Madrid dan Barcelona, untuk sedikit menurunkan ekspektasi, karena permainan tidak bisa terus berjalan seperti ini, di mana setiap keputusan wasit berubah menjadi krisis dan setiap pertandingan menjadi pertarungan di luar lapangan hijau."