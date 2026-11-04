Sebuah laporan media pada hari Rabu ini menyebutkan bahwa pemain Real Madrid asal Maroko, Brahim Diaz, berada di hadapan peluang nyata untuk menyelamatkan musimnya bersama tim ibu kota tersebut.

Diaz tidak memiliki tempat penting dalam rencana pelatih Jose Mourinho, di mana ia hanya tampil dalam 7 pertandingan di seluruh ajang dengan total menit bermain 233 menit.

Surat kabar "AS" menegaskan bahwa Diaz, yang tidak banyak bermain di awal musim ini, mungkin akan memulai pertandingan dari sayap kanan dalam laga hari ini melawan AEK Athena di Liga Champions Eropa.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa keikutsertaan pemain Maroko tersebut sebagai starter bisa saja terjadi mengingat absennya Arda Guler karena keputusan teknis, serta kemungkinan diistirahatkannya Diomande.

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA Tonton

Pemain Maroko itu ingin menjadi pemain inti dalam susunan Mourinho, tetapi ia kekurangan kepercayaan diri, dan pertandingan Liga Champions Eropa hari ini mungkin menjadi dorongan yang dibutuhkan Brahim agar semua orang bisa melihat versi terbaiknya kembali dengan kuat.