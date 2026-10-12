Di saat semua mata tertuju pada bintang-bintang Real Madrid untuk mencari solusi, dua nama dari luar sorotan utama muncul untuk memberikan kemenangan berharga bagi tim pada momen-momen krusial. Carlos Espi dan Yan Diomande, duet yang tidak berada di barisan depan perhitungan pada awal musim, namun berkontribusi mengumpulkan 7 poin dari total 18 poin yang diraih tim di Liga Spanyol, sehingga memberi pelatih Jose Mourinho solusi tambahan pada fase yang tidak lagi mengizinkan pembuangan poin.

Dari stadion Espanyol hingga Santiago Bernabeu, dan dari pekan kedua hingga kedelapan, duet ini memainkan peran penentu dalam kemenangan-kemenangan Real Madrid, setelah tim beberapa kali gagal memaksakan tempo permainannya dan bersandar pada bintang-bintang andalannya, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Carlos Espi terus memanfaatkan peluangnya dengan cara terbaik, setelah bergabung dengan Real Madrid dari Levante dengan nilai klausul penalti sebesar 25 juta euro. Meski berperan sebagai pemain pengganti, striker tersebut membuktikan kemampuannya menciptakan perbedaan, dengan mencetak 7 gol musim ini, termasuk 5 gol dalam satu pertandingan bersama tim U-21, pada penampilan pertamanya sebagai starter, sebuah pencapaian menonjol di level kategori tersebut.

Lima golnya itu tercipta dalam 142 menit, dengan rata-rata satu gol setiap sekitar 20 menit, menjadi indikasi atas insting mencetak golnya dan kemampuannya memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Namun yang terpenting bagi tim utama adalah pengaruh langsungnya pada hasil-hasil di liga; Espi mencetak dua gol penentu, keduanya terjadi pada menit ke-90 atau setelahnya, setelah ia masuk sebagai pemain pengganti, sehingga mengubah hasil imbang menjadi kemenangan dalam dua kesempatan.

Pada laga melawan Espanyol, ia mencetak gol yang mengakhiri hasil imbang 1-1, sementara ia kembali tampil menghadapi Elche, ketika Real Madrid terancam kehilangan dua poin setelah membuang keunggulan dua gol, dan ia mencetak gol kemenangan 3-2 pada masa tambahan waktu. Berkat dua gol tersebut, striker itu memberi tim empat poin berharga, menegaskan bahwa pengaruh para pemain pengganti bisa menjadi penentu bahkan ketika mereka tidak mendapatkan banyak menit bermain.

Di sisi lain, Yan Diomande menjalani kisah yang berbeda, setelah bergabung dengan Real Madrid dengan nilai 140 juta euro, dalam transfer rekor yang menjadikannya pemain termahal dalam sejarah klub, sesuai dengan narasi yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Pemain asal Pantai Gading berusia 19 tahun itu memikul harapan besar, di tengah kepercayaan pada bakatnya dan kemampuannya untuk berkembang di bawah kepemimpinan Mourinho.

Gol pertamanya dengan kostum Real Madrid tercipta saat melawan Villarreal, memberikan tim sebuah momen penentu dalam pertandingan di mana mereka tidak menampilkan level yang diharapkan. Meski satu gol saja tidak cukup untuk membenarkan nilai transfer yang sangat besar itu, gol tersebut merupakan awal yang penting bagi pemain muda ini, yang menunjukkan sekilas potensinya pada waktu ketika tim membutuhkan seseorang yang bisa menciptakan perbedaan.

Kontribusi ofensifnya menjadi salah satu momen paling menonjol di babak kedua, setelah Real Madrid kehilangan efektivitas dan tempo, sehingga Diomande memberi para pendukung tim alasan tambahan untuk optimistis soal masa depannya.

Kesamaan antara Espi dan Diomande tidak terbatas pada kontribusi mereka dalam mengumpulkan poin, tetapi juga meluas pada kemunculan mereka di momen-momen ketika Real Madrid membutuhkan solusi alternatif, sementara bintang-bintangnya tidak mampu memaksakan dominasi seperti biasanya.

Tim yang levelnya berayun antara performa cemerlang dan kemunduran dalam satu pertandingan ini menemukan pada para pemain pendukungnya sumber penting untuk menentukan hasil, baik melalui gol-gol larut maupun kilatan aksi individu yang mampu mengubah jalannya laga.

Meski tujuh poin tidak menentukan perebutan gelar liga pada bulan Oktober, poin-poin itu bisa menciptakan perbedaan penting dalam perhitungan persaingan, setelah membantu Real Madrid menghindari lebih banyak kegagalan dan semakin tertinggal dari Barcelona yang memimpin klasemen.

Dan sementara Mourinho terus mencari stabilitas serta penampilan yang lebih konsisten, Espi dan Diomande membuktikan bahwa jalan menuju kemenangan tidak selalu bergantung pada nama-nama besar, melainkan bisa diciptakan oleh kaki para pemain yang menanti kesempatan mereka, lalu memanfaatkannya pada momen yang tepat.