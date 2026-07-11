Saat Mourinho melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain... lahirlah bintang Piala Dunia!

Piala Dunia ini bukanlah kejutan yang muncul begitu saja, melainkan dirancang dengan cermat di Lisbon oleh José Mourinho, yang mengubah pemain Norwegia Andreas Schildrup dari pemain berbakat menjadi bintang yang matang beberapa bulan sebelum turnamen dimulai, sehingga kini dunia dapat menikmati salah satu penemuan terkemuka di Piala Dunia ini yang mencetak 3 assist dan satu gol luar biasa melawan Inggris.

Surat kabar Spanyol “Marca” mengungkap detail perjalanan kebangkitan Schildrup, yang dimulai sebelum ia bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional Norwegia, ketika pemain berusia 21 tahun itu memutuskan untuk menghabiskan liburannya—yang diberikan oleh pelatih Ståle Solbakken—di Pusat Sepak Bola Marbella bersama rekan setimnya, Nosa, di mana mereka menjalani 15 hari latihan intensif untuk mempersiapkan fisik mereka menghadapi panas dan kelembapan Amerika, dengan memanfaatkan metode lanjutan yang direkomendasikan oleh Erling Haaland.

Persaingan antara Schildrop dan Nosa untuk posisi yang sama pun berubah menjadi saling melengkapi, di mana keduanya menyadari bahwa mereka saling membutuhkan, sebelum takdir campur tangan dalam pertandingan melawan Brasil ketika Shieldrop masuk sebagai pengganti Nosa dan membalikkan jalannya pertandingan dengan dua umpan krusial kepada Haaland, sehingga tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Seleção dan dunia pun menyaksikan bakat Andreas.

Mourinho melihat apa yang tidak dilihat orang lain

Schildrop bergabung dengan Benfica sebagai salah satu talenta muda Norwegia yang paling menjanjikan, datang dari Nordsjælland, namun adaptasinya sulit karena gaya permainan yang lebih taktis dan kurang sabar, yang mendorong klub untuk meminjamkannya, hingga datanglah Mourinho yang melihat bakat besar yang belum sepenuhnya berkembang, dengan memanfaatkan salah satu kekuatan terbesarnya: kemampuan untuk memahami potensi seorang pemain sebelum pemain itu sendiri menyadarinya.

Pelatih asal Portugal itu meminta Scheldrop untuk lebih menekan dan bermain agresif saat tidak menguasai bola, lebih sering menembus kotak penalti, serta memiliki kemampuan yang lebih besar untuk terus berjuang selama 90 menit, namun prosesnya tidak instan, karena sang pemain harus berjuang keras untuk memanfaatkan setiap menit dan mengatasi masa sulit secara pribadi setelah ia divonis bersalah di Norwegia atas tuduhan mengirimkan video porno yang menampilkan anak di bawah umur—kasus yang membayangi masa depannya dengan keraguan—namun Mourinho menolak membiarkannya hengkang selama bursa transfer musim dingin.

Titik Balik di Santiago Bernabéu

Titik balik itu terjadi di Liga Champions saat melawan Real Madrid, ketika Schildrop mencetak dua gol dan berubah dari pemain yang konservatif dan performanya naik-turun menjadi bintang yang bermain dengan kepercayaan diri dan keberanian baru. Ia kemudian menyatakan: "Hal itu membantuku melangkah jauh ke depan, baik secara ofensif maupun defensif, dan aku menjadi lebih kuat dalam penampilanku sehingga mampu bermain selama 90 menit penuh."

Pada tahun 2026, Schildrop mencetak 8 gol dan menciptakan 3 assist bersama Benfica, memimpin tim dalam hal umpan kunci, peluang emas, dan merebut bola di setengah lapangan lawan, sehingga menjadi tepat seperti tipe pemain yang dibayangkan Mourinho.

Nilai pasar kreasi terbaru sang pelatih asal Portugal itu melonjak dari 10 juta euro menjadi 30 juta euro, yang sekali lagi menegaskan kemampuan “Mourinho pribadi” dalam menciptakan bintang-bintang sebelum mereka dikenal dunia.