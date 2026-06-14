Ruud van Nistelrooij menyampaikan pandangannya mengenai babak pertama saat jeda pertandingan Belanda melawan Jepang. Asisten pelatih kepala Ronald Koeman mengatakan kepada NOS bahwa ia puas dengan permainan dan ketajaman tim.

Donyell Malen sebenarnya sudah bisa mencetak gol di awal pertandingan, tetapi tendangannya yang keras dari posisi berputar masih bisa ditepis oleh Zion Suzuki.

Di babak kedua, Cody Gakpo juga mendapat peluang bagus. Pemain sayap kiri itu melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti yang melambung jauh di atas gawang Jepang, sehingga skor tetap 0-0 saat jeda.

"Itu adalah peluang-peluang bagus," kata Van Nistelrooij kepada NOS. "Itu adalah dua peluang yang diciptakan dengan baik. Dia (Malen, red.) tajam dan tim juga."

"Kita harus mempertahankan ini, tapi kita juga harus waspada terhadap wingback dan gelandang serang mereka yang lincah. Kita mengontrolnya dengan baik dan harus terus melakukannya."

"Bahkan saat kami sesekali mundur, kami ingin menciptakan ruang dan menggerakkan tiga penyerang cepat kami," kata Van Nistelrooij.

Sebenarnya, tidaklah aneh jika asisten pelatih tim nasional memberikan wawancara saat jeda pertandingan. Di Piala Dunia ini, hal itu terjadi di setiap pertandingan.