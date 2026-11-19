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Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menyatakan keyakinannya dalam pernyataan emosional bahwa Jamal Musiala akan bangkit lebih kuat dari situasi sulit yang tengah dihadapinya.

"Melihat bagaimana anak itu berjuang dan apa yang ia tunjukkan sekarang, saya berharap kalian semua juga bisa menikmatinya dalam beberapa bulan ke depan dan ia bisa menunjukkannya di lapangan. Saya percaya itu seratus persen," tegas Kompany, yang akan kembali duduk di bangku pelatih untuk pertama kalinya setelah absen beberapa pekan karena sakit saat menghadapi 1. FC Köln pada Jumat malam , dalam konferensi pers Kamis pagi .

Penyakit Musiala dan episode absans yang menyertainya, yang menyebabkan ia kolaps dalam dua laga uji coba selama persiapan musim panas, bersama dengan, antara lain, kolaps yang dialami Kompany sendiri beberapa pekan lalu , termasuk momen-momen "yang bisa memberi kami banyak kekuatan musim ini. Jamal saat ini menunjukkan mentalitas luar biasa dan hasrat yang sangat besar untuk kembali," kata Kompany.

Ketika kemudian secara tidak langsung ditanya tentang pernyataan kontroversial Uli Hoeneß mengenai Musiala , yang belum lama ini membuat presiden kehormatan Bayern menjadi sorotan, Kompany terdiam sejenak sebelum menyampaikan pernyataan panjang yang patut dicermati: "Pertanyaan yang tepat seharusnya: Apa peran saya dalam situasi ini? Peran saya adalah melakukan segala yang saya bisa agar setiap pemain di Bayern sukses dan mengeluarkan kemampuan maksimalnya. [...] Memastikan Jamal kembali dari pengalaman ini sebagai pemain yang lebih baik. Setiap hari saya menjalaninya dengan motivasi itu."

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Apa kata Vincent Kompany tentang Jamal Musiala?

Ia berharap "kalian dan para penggemar, yang tidak melihat setiap hari apa yang Jamal tunjukkan dalam latihan, bisa segera melihatnya lagi di lapangan. Saya tidak asal bicara, saya sungguh-sungguh. Lalu, jangan lupakan betapa menyenangkannya menyaksikan pemain seperti dia ketika kembali ke level terbaiknya. Pemain seperti inilah yang membuat orang datang ke stadion," kata pria Belgia itu.

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Pada awal November, Hoeneß mempertanyakan melalui BR apakah Musiala bisa kembali ke tingkat performanya dahulu . Setelah dua kali kolaps selama persiapan musim panas, dosis obat untuk menangani disfungsi neurologis yang dapat memicu episode absans semacam itu kembali ditingkatkan. Sejak itu, Musiala tidak lagi mengalami insiden serupa. Meski demikian, Hoeneß sampai mempertanyakan kontrak bernilai tinggi milik pemain berusia 23 tahun itu: "Namun, sekarang ia tetap menerima bayaran. Tapi bayangkan jika Bayern mulai mempertanyakan kontraknya. Apa yang bisa ia berikan sekarang tidak lagi seperti yang tercantum dalam kontrak."

Getty Images

Sementara Kompany tidak menanggapi pernyataan Hoeneß, direktur olahraga Bayern Max Eberl bersikap diplomatis soal itu: "Uli selalu memikirkan dan mencemaskan klubnya. Kalian lebih mengenalnya daripada saya, yang baru dua setengah tahun di sini. Uli ingin Bayern, karya sepanjang hidupnya, terus berjalan dan menjadi bagian dari jajaran teratas di Eropa. Itu satu hal. Hal lainnya adalah apa yang baru saja dikatakan Vinnie: Kami yakin sesuatu yang sangat berarti bisa lahir dari fase yang sedang dijalani Jamal ini."

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Musiala, yang terakhir kali absen sejak akhir September akibat robekan serat otot, "luar biasa tangguh", puji Eberl. Kompany pun menjelaskan bahwa pemain tim nasional Jerman itu bisa memperoleh banyak manfaat dari masa sulit ini untuk masa depannya: "Fase sesulit ini terkadang memberikan kepada para pemain itu hal yang mungkin sebelumnya belum mereka miliki: kekuatan mental dan fisik untuk membangun kesuksesan sepanjang karier."

Kompany jelaskan bagaimana Musiala bisa mengambil manfaat dari masa sulit

Kompany, yang mulai menangani Bayern pada musim panas 2024, menegaskan bahwa Musiala saat ini menjalani fase "yang sama sekali berbeda dari enam bulan pertama saya di Bayern. Saat itu, ia sedikit seperti 'anak emas', yang selalu diberi tahu semua orang betapa luar biasanya dirinya. Saat itu, mengkritiknya nyaris dilarang. Namun, ketika saya melihat bagaimana anak itu menghadapi situasi ini sekarang, itulah alasan saya menjadi pelatih. Kisah-kisah seperti ini memberi saya motivasi." Ia tidak bisa "membuatnya sukses hanya dengan berbicara dalam konferensi pers. Itu hanya bisa terjadi di lapangan. Peran saya adalah mendukungnya untuk mencapai itu."

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Setelah kolaps selama persiapan, Musiala secara bertahap kembali dilibatkan bersama tim. Dalam dua penampilan sebagai starter yang sejauh ini menjadi satu-satunya pada musim ini, yakni melawan Bodö/Glimt pada September (5-0, Liga Champions) dan Union Berlin (7-0, Bundesliga), ia tampil baik dan mencatatkan total tiga kontribusi langsung terhadap gol (dua gol dan satu assist).

Dalam laga debut pelatih baru tim nasional Jerman, Jürgen Klopp, di Belanda (Nations League, 1-1) pada akhir September, Musiala semula dijadwalkan menjadi starter bagi tim Jerman, tetapi mengalami cedera saat pemanasan . Sejak itu, sang pengatur serangan harus menepi.

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Musiala kini diperkirakan akan kembali bermain dalam laga pembuka pekan kesepuluh Bundesliga melawan Köln pada Jumat. Seperti dikonfirmasi Kompany, Musiala akan masuk skuad, tetapi kemungkinan ia menjadi starter masih belum dipastikan.