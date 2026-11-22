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Donyell Malen mencetak empat gol saat Roma melibas Parma 5-1 di Serie A, sekaligus menyamai rekor klub untuk gol liga dalam satu tahun kalender. Pelatih Gian Piero Gasperini menyebut mantan penyerang Aston Villa itu "luar biasa" setelah gol ke-26-nya di Serie A sepanjang 2026 menjaga Roma tetap terpaut dua poin dari pemuncak klasemen, Lazio.

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Empat gol Malen samai rekor Roma berusia 66 tahun

Donyell Malen mencetak empat gol untuk membawa Roma menang telak 5-1 atas Parma di Serie A dan menjaga tim asuhan Gian Piero Gasperini hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen, Lazio. Rodrigo Mora mencetak gol Roma lainnya setelah Nesta Elphege sempat menyamakan kedudukan lewat serangan balik bagi tuan rumah.

Empat gol itu membuat Malen mengoleksi 12 gol dalam 12 putaran awal liga dan 26 gol Serie A sepanjang tahun kalender 2026 sejak tiba dari Aston Villa pada Januari. Jumlah tersebut membuat pemain tim nasional Belanda itu menyamai rekor klub sepanjang masa milik Pedro Manfredini yang tercipta pada 1960, sementara tahun ini masih menyisakan lebih dari sebulan.

Gasperini jelaskan mengapa Malen bersinar dalam sistemnya

Berbicara kepada DAZN Italia selepas pertandingan, Gasperini memuji respons timnya setelah kebobolan gol penyama kedudukan dan menyoroti kecocokan Malen secara taktis dengan gaya menyerang Roma.

"Malen sudah menjadi penyerang hebat di Belanda, Borussia Dortmund, dan Aston Villa. Anda tidak bisa bermain di level itu tanpa kualitas," kata Gasperini. "Mungkin saya menempatkannya di posisi yang membuatnya bisa tampil sebaik mungkin. Ada banyak penyerang bagus di Serie A, termasuk talenta muda, dan tentu saja Lautaro Martinez, tetapi saat ini Malen luar biasa. Ia sangat cocok dengan tim kami. Mungkin kami bisa mendapatkan lebih banyak dari Malen ketimbang dari penyerang yang di atas kertas lebih hebat, tetapi tidak secocok dia dengan gaya bermain kami."

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Dari pemain pinjaman Villa menjadi andalan pemecah rekor

Malen awalnya bergabung dengan Roma sebagai pemain pinjaman dari Aston Villa pada 16 Januari 2026, sebelum merampungkan transfer permanen senilai €25 juta pada Mei dengan kontrak hingga Juni 2030, setelah membawa klub itu kembali ke Liga Champions UEFA. Penampilan terbarunya dengan empat gol juga menjadi hat-trick ketiganya di Serie A pada 2026, pencapaian yang terakhir kali diraih di kasta tertinggi Italia oleh Josip Ilicic, yang juga pernah bermain di bawah asuhan Gasperini di Atalanta.

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Catatan 36 gol Roma dalam 12 pertandingan liga pertama mereka merupakan jumlah tertinggi bagi tim Serie A mana pun dalam 76 tahun, sejak Inter, Milan, dan Juventus sama-sama melampaui angka tersebut pada musim 1950/51.

Momentum perebutan gelar menguat dengan laga tersisa pada 2026

Dengan Roma mengoleksi 30 poin dan mengejar Lazio di puncak klasemen, Gasperini mengatakan keberhasilan mengatasi kesulitan di kandang Parma menunjukkan kepercayaan diri skuadnya yang terus tumbuh.

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Bagi Malen, keberhasilannya menyamai Manfredini dengan 26 gol liga dalam satu tahun kalender pada akhir November memberinya banyak kesempatan untuk menjadi pemegang tunggal rekor sepanjang masa Roma sebelum 2026 berakhir.