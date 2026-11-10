Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih timnas Italia Roberto Mancini memaparkan visi taktik dan strategi peremajaan skuadnya menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Prancis dan Belgia. Mancini menantang Nicolo Zaniolo untuk menjadi pemimpin yang mampu menentukan hasil pertandingan. Ia juga menjelaskan pencarian sosok regista di lini tengah dan alasan tidak dipanggilnya para pemain veteran.

Iklan

Mancini pimpin peremajaan Italia jelang laga Nations League

Pelatih timnas Italia Roberto Mancini menjelaskan filosofi pemilihan skuadnya saat Italia berkumpul di Coverciano untuk menghadapi laga penting UEFA Nations League melawan Prancis dan Belgia. Mancini sangat menekankan pentingnya memadukan para pemain muda potensial dengan nama-nama berpengalaman demi membentuk kelompok muda yang berfokus pada perkembangan jangka panjang.

Dengan sejumlah pemain senior tidak disertakan dalam pemusatan latihan, pemain seperti penyerang Udinese Nicolo Zaniolo diharapkan mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar.

Mancini menekankan bahwa menilai langsung kemampuan teknik para pemain baru sangat penting untuk memperdalam pilihan pemain tim nasional.

Zaniolo ditantang menjadi pemain senior yang menentukan

Berbicara tentang perkembangan peran Zaniolo dalam skuad yang lebih muda, Mancini menegaskan bahwa pemain serbabisa berusia 27 tahun itu harus mulai tampil konsisten sebagai penentu kemenangan.

Iklan Iklan

“Saya mengharapkan hal yang sama seperti dari pemain lain. Bermain bagus dan konsisten. Mulai menjadi penentu karena waktu terus berlalu,” kata Mancini. “Dulu dia masih anak-anak, dan sekarang dia seharusnya menjadi pemain yang memberi perbedaan bagi tim nasional.”

Topik Terkait

Menyoroti fleksibilitas taktik Zaniolo, Mancini menambahkan: “Dengan kualitasnya, Zaniolo bisa bermain di mana saja. Sebagai gelandang serang, pemain sayap, atau penyerang. Pada 2018, kami memiliki lebih banyak pemain berpengalaman. Giorgio, Leo, Verratti, dan Jorginho adalah yang paling berpengalaman. Sekarang jumlahnya tidak banyak.”

Mencari regista dan memadukan pengatur serangan muda

Beralih ke keseimbangan lini tengah, Mancini membahas pemanggilan pemain muda Cagliari Alessandro Romano dan Riccardo Cassano dari Como, sekaligus memberikan penilaian jujur tentang kurangnya pengatur serangan di Italia.

Iklan

“Romano juga sempat berada di antara dua pilihan, tetapi memilih kami. Dia masih muda; dia perlu bermain dan boleh melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna,” ujar Mancini. “Regista saya? Saat ini kami tidak punya regista. Maksud Anda seseorang seperti Jorginho? Kami tidak punya. Kami berharap ada yang muncul dalam beberapa bulan ke depan. Kami sudah mencoba Tonali, dan pemain lain bisa beradaptasi.”

Menilai potensi Cassano, Mancini menambahkan: “Cassano mungkin adalah pemain yang kami butuhkan saat ini. Dia harus meningkatkan kondisi fisiknya, tetapi dia punya kualitas untuk menjadi regista. Dia bermain di tim yang memainkan sepakbola dengan cara tertentu, dan mereka bisa menjadi penting bagi masa depan tim nasional.”

Iklan

Pemain senior sengaja tak dipanggil saat Italia bidik perempat final

Mancini juga menjelaskan alasan juara Eropa Federico Bernardeschi dan Bryan Cristante tidak disertakan, begitu pula pemain yang tampil bagus di kompetisi domestik tetapi tidak dipanggil, seperti gelandang Frosinone Giacomo Calo.

“Kami mengenal Bernardeschi dan Cristante, jadi kami tidak perlu memanggil mereka untuk menguji kemampuan mereka. Saat membutuhkan pemain dengan kualitas seperti mereka, kami akan memanggilnya. Sekarang kami perlu mencari solusi berbeda dan berusaha memberi pemain muda kesempatan mendapatkan pengalaman,” jelas Mancini. “Calo adalah salah satu pemain yang tampil bagus. Frosinone punya 3-4 pemain bagus. Saat ini kami tidak bisa memanggil pemain yang sudah berusia 29 atau 30 tahun. Saat membutuhkan mereka, kami akan melakukannya, tetapi bukan karena agennya menyuruh kami.”

Iklan

Italia akan menjamu Prancis di San Siro, dengan tiket yang telah habis terjual, pada Kamis sebelum bertandang ke Brussels untuk menghadapi Belgia pada Minggu. Italia mengincar tempat di perempat final Liga A.