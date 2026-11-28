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Naby Keita tengah melalui masa sulit. Karena alasan mental, mantan bintang Liverpool itu memutuskan untuk sementara rehat dari sepak bola.

"Saat ini ia merasa belum siap membantu tim. Karena itu, ia meminta waktu istirahat kepada klub untuk memulihkan kondisi mentalnya. Klub menyetujuinya. Mulai Januari, kami seharusnya bisa kembali bekerja bersama," jelas Balas Borbely, pelatih Keita di Ferencvaros Budapest.

Situasi saat ini bukan satu-satunya kemunduran yang dialami Keita belakangan ini. "Musim lalu sulit baginya. Ia sering cedera dan, selain itu, hubungannya dengan pelatih sebelumnya, Robbie Keane, tidak terlalu baik. Saya berusaha membantunya kembali ke performa terbaik. Kami berhasil melakukannya sampai batas tertentu, dan musim ini ia juga telah bermain dalam beberapa pertandingan," lanjut Borbely.

Sejak meninggalkan Liverpool pada 2023, Keita belum mampu secara konsisten mengulangi performa terbaiknya. Masa baktinya di Werder Bremen khususnya terbukti menjadi kegagalan besar dari sisi olahraga. Setelah hanya tampil lima kali di Bundesliga, ia juga mendapat skorsing dan denda karena menolak ikut dalam perjalanan tandang untuk laga Bundesliga melawan Bayer Leverkusen. Masa baktinya di Bremen pun berakhir lebih cepat.

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Pada awal 2025, Keita bergabung dengan Ferencvaros Budapest sebagai pemain pinjaman, sebelum klub Hungaria itu merekrutnya secara permanen pada musim panas 2026. Sejauh musim ini, gelandang tersebut telah tampil dalam sembilan pertandingan resmi dan menyumbang dua assist.