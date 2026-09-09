Ryan Giggs, mantan bintang Manchester United, mengungkapkan bahwa klub Inggris tersebut menolak peluang untuk merekrut Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid.

Giggs mengatakan, dalam podcast Rio Ferdinand Presents, bahwa ia mengenal Mbappe ketika menjadi asisten pelatih Manchester United antara tahun 2014 dan 2016.

Ia melanjutkan, "Saya berada di Prancis selatan. Saya bagian dari tim pelatih Manchester United, jadi itu terjadi pada tahun 2015. Saya berkeliling di desa setempat dan kembali ke hotel dengan berjalan kaki."

Ia menyambung, "Saya sedang berjalan di pantai untuk kembali ke hotel, dan saya merasa ada seseorang mengikuti saya. Saya tiba di hotel, dan tiba-tiba saya merasa ada seseorang mendekati saya. Bagaimanapun, orang ini bernama Lionel, seorang Prancis."

Giggs melanjutkan, "Kemudian ia menghampiri saya dan berkata: Halo, saya Lionel. Saya hanya ingin menyapa. Saya salah satu penggemar berat Manchester United, dan saya juga salah satu penggemar berat Anda. Namun saya menonton banyak pertandingan sepak bola muda di Prancis, dan pemain ini harus dilihat."

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Ia menambahkan, "Ia mengatakan namanya adalah Kylian Mbappe. Ia bermain di Monaco dan saya pikir ia adalah pemain yang cocok untuk Manchester United."

Ia melanjutkan, "Beberapa minggu kemudian, ia mengirimkan semua detailnya kepada saya melalui email. Jadi saya dan Albert Stuivenberg, yang saat itu merupakan asisten lain di Manchester United. Kami biasa pergi pada sore hari untuk menonton pertandingan atau menyaksikan para pemain di lapangan latihan. Bagaimanapun, saya menceritakan hal ini kepadanya. Lalu ia berkata: Ayo, kita cari dia."

Ryan menuturkan, "Dan kami menonton beberapa pertandingan tim muda Monaco dan melihatnya, lalu kami berkata: Ya Tuhan, apa ini? Seperti yang Anda tahu, Anda bisa melihat para pemain dan mereka mungkin istimewa, tetapi ia tampak luar biasa."

Ia menjelaskan, "Bagaimanapun, kami memberi tahu tim pemandu bakat. Mereka pergi menontonnya. Seseorang di Prancis pergi menontonnya, dan ia memang sedang bermain melawan Paris Saint-Germain. Monaco sedang bermain melawan Paris."

Giggs menutup, "Jadi mereka pergi ke Paris untuk menontonnya. Bagaimanapun, saya pikir setelah beberapa minggu, saya bertanya kepada orang itu: Bagaimana hasilnya? Ia menjawab: Ya, mereka tidak yakin dengannya, jadi kami membiarkannya, dan urusannya berhenti sampai di situ."

Faktanya, Mbappe bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan status pinjaman pada tahun 2017 sebelum bergabung secara permanen pada tahun berikutnya dengan nilai sekitar 170 juta pound sterling.