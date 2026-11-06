Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
JJ GabrielGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Ryan Giggs peringatkan pemain muda berbakat Manchester United JJ Gabriel agar tidak pindah ke Real Madrid dan soroti jalur di Arsenal

Ikuti GOAL di Google

Ryan Giggs mendesak remaja berbakat JJ Gabriel untuk mempertimbangkan kembali keputusannya meninggalkan Manchester United. Winger legendaris itu meyakini sang penyerang melakukan kesalahan besar dengan terburu-buru dalam mengembangkan diri karena ingin hengkang. Menurutnya, Gabriel seharusnya belajar dari talenta muda Arsenal, Max Dowman.

Iklan

Gabriel mencari jalan keluar

Gabriel ingin meninggalkan United setelah semakin frustrasi karena minimnya kesempatan bermain di tim utama. Pemain berusia 16 tahun itu menyampaikan keinginannya untuk hengkang kepada klub pada September dan sejak itu tidak lagi berlatih bersama mereka. Penyerang berbakat tersebut kabarnya kecewa karena tidak dilibatkan dalam pertandingan tim utama melawan Sabah FK di Liga Champions dan Brighton di Piala Carabao.

Ia kini telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun, legenda Manchester United, Giggs, mendesak remaja itu untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Pria berusia 52 tahun tersebut menilai Gabriel terlalu terburu-buru dalam perkembangannya dengan menuntut kesempatan langsung bermain di tim utama.

Giggs mengingatkan pentingnya kesabaran

Berbicara di Rio Ferdinand Presents, Giggs menegaskan bahwa para pemain muda harus belajar menunggu kesempatan. Ia merujuk pada pengalamannya sendiri saat menembus tim utama di Old Trafford di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.

“Sejauh ini, kariernya berjalan baik, jadi mengapa harus mengganggu itu? Dia berada di jalur yang benar,” kata Giggs mengenai situasi Gabriel. “Saya berlatih bersama tim utama pada usia 15 tahun, tetapi baru bermain untuk tim utama dua tahun kemudian. Jadi, Anda harus memiliki kesabaran yang tampaknya tidak dimiliki orang-orang saat ini.”

Iklan
Iklan

Giggs kemudian menjadi pemain dengan koleksi trofi terbanyak dalam sejarah sepakbola Inggris. Pria asal Wales itu meraih 34 trofi sepanjang kariernya yang luar biasa selama 24 tahun di Manchester.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
VAL

VAL

LaLiga

07 Nov 2026

RMA

RMA

MUN

MUN

Premier League

08 Nov 2026

AVL

AVL

Lompatan besar ke sepakbola tim utama

Giggs juga memperingatkan Gabriel tentang tuntutan fisik dan mental bermain di tim utama klub kasta tertinggi. Ia menjelaskan bahwa menghadapi ekspektasi sepanjang musim yang melelahkan merupakan tantangan yang sama sekali berbeda dari sepakbola kelompok usia.

“Percaya atau tidak, bermain untuk tim utama Man United sama sekali berbeda dari bermain di tim muda atau bermain untuk tim utama pada pramusim. Itu benar-benar berbeda,” tambah Giggs.

Iklan

“Pada pertandingan pertama, ya, Anda mungkin tampil cukup baik. Namun, Anda harus melakukannya selama 40 atau 50 pertandingan dalam satu musim. Anda akan mengalami cedera, penurunan performa, dan hasil buruk, jadi Anda harus bersabar. Jika Anda berada di jalur yang benar, tunggulah kesempatan, sehebat apa pun Anda.”

Mengikuti jalur Max Dowman

Untuk memperjelas maksudnya, Giggs menyoroti perkembangan Dowman, pemain muda Arsenal. Remaja itu diberi kesempatan debut di tim utama oleh Mikel Arteta saat baru berusia 15 tahun, tetapi kini perkembangannya dikelola dengan cermat di balik layar.

Iklan

“Max Dowman luar biasa, tetapi saat ini dia tidak bermain untuk Arsenal,” kata Giggs. “Saya yakin dia akan menunggu kesempatannya. Saya yakin dia mulai tidak sabar, tetapi dia tidak membuat keributan. Dia tahu bahwa dalam beberapa tahun, dia mungkin menjadi pemain utama Arsenal.”

Gabriel kini menghadapi keputusan besar terkait masa depan terdekatnya. Meski peluang pindah ke Madrid tampak menggiurkan, penyerang itu harus memutuskan apakah ia benar-benar siap menghadapi tuntutan sepakbola Eropa atau sebaiknya tetap bersabar dan menunggu kesempatannya di Old Trafford.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
Lihat Profil Penulis