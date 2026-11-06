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Ryan Giggs mendesak remaja berbakat JJ Gabriel untuk mempertimbangkan kembali keputusannya meninggalkan Manchester United. Winger legendaris itu meyakini sang penyerang melakukan kesalahan besar dengan terburu-buru dalam mengembangkan diri karena ingin hengkang. Menurutnya, Gabriel seharusnya belajar dari talenta muda Arsenal, Max Dowman.

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Gabriel mencari jalan keluar

Gabriel ingin meninggalkan United setelah semakin frustrasi karena minimnya kesempatan bermain di tim utama. Pemain berusia 16 tahun itu menyampaikan keinginannya untuk hengkang kepada klub pada September dan sejak itu tidak lagi berlatih bersama mereka. Penyerang berbakat tersebut kabarnya kecewa karena tidak dilibatkan dalam pertandingan tim utama melawan Sabah FK di Liga Champions dan Brighton di Piala Carabao.

Ia kini telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun, legenda Manchester United, Giggs, mendesak remaja itu untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Pria berusia 52 tahun tersebut menilai Gabriel terlalu terburu-buru dalam perkembangannya dengan menuntut kesempatan langsung bermain di tim utama.

Giggs mengingatkan pentingnya kesabaran

Berbicara di Rio Ferdinand Presents, Giggs menegaskan bahwa para pemain muda harus belajar menunggu kesempatan. Ia merujuk pada pengalamannya sendiri saat menembus tim utama di Old Trafford di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.

“Sejauh ini, kariernya berjalan baik, jadi mengapa harus mengganggu itu? Dia berada di jalur yang benar,” kata Giggs mengenai situasi Gabriel. “Saya berlatih bersama tim utama pada usia 15 tahun, tetapi baru bermain untuk tim utama dua tahun kemudian. Jadi, Anda harus memiliki kesabaran yang tampaknya tidak dimiliki orang-orang saat ini.”

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Giggs kemudian menjadi pemain dengan koleksi trofi terbanyak dalam sejarah sepakbola Inggris. Pria asal Wales itu meraih 34 trofi sepanjang kariernya yang luar biasa selama 24 tahun di Manchester.

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Lompatan besar ke sepakbola tim utama

Giggs juga memperingatkan Gabriel tentang tuntutan fisik dan mental bermain di tim utama klub kasta tertinggi. Ia menjelaskan bahwa menghadapi ekspektasi sepanjang musim yang melelahkan merupakan tantangan yang sama sekali berbeda dari sepakbola kelompok usia.

“Percaya atau tidak, bermain untuk tim utama Man United sama sekali berbeda dari bermain di tim muda atau bermain untuk tim utama pada pramusim. Itu benar-benar berbeda,” tambah Giggs.

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“Pada pertandingan pertama, ya, Anda mungkin tampil cukup baik. Namun, Anda harus melakukannya selama 40 atau 50 pertandingan dalam satu musim. Anda akan mengalami cedera, penurunan performa, dan hasil buruk, jadi Anda harus bersabar. Jika Anda berada di jalur yang benar, tunggulah kesempatan, sehebat apa pun Anda.”

Mengikuti jalur Max Dowman

Untuk memperjelas maksudnya, Giggs menyoroti perkembangan Dowman, pemain muda Arsenal. Remaja itu diberi kesempatan debut di tim utama oleh Mikel Arteta saat baru berusia 15 tahun, tetapi kini perkembangannya dikelola dengan cermat di balik layar.

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“Max Dowman luar biasa, tetapi saat ini dia tidak bermain untuk Arsenal,” kata Giggs. “Saya yakin dia akan menunggu kesempatannya. Saya yakin dia mulai tidak sabar, tetapi dia tidak membuat keributan. Dia tahu bahwa dalam beberapa tahun, dia mungkin menjadi pemain utama Arsenal.”

Gabriel kini menghadapi keputusan besar terkait masa depan terdekatnya. Meski peluang pindah ke Madrid tampak menggiurkan, penyerang itu harus memutuskan apakah ia benar-benar siap menghadapi tuntutan sepakbola Eropa atau sebaiknya tetap bersabar dan menunggu kesempatannya di Old Trafford.