Ruud Gullit merasa jijik terhadap orang-orang yang ingin mengurangi imigrasi dan menyukai para penggemar dari satu negara tertentu

Ruud Gullit merasa senang melihat bagaimana para penggemar sepak bola Kanada mendukung tim mereka selama pertandingan antara Kanada dan Bosnia dan Herzegovina pada Jumat malam (1-1). “Itu membuat saya merasa senang.”

Gullit menjadi tamu di BeIN Sports pada Jumat malam untuk menganalisis pertandingan tim Kanada. Mantan pemain PSV dan AC Milan ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pernyataan.

“Semua orang telah melihat bahwa lebih dari separuh tim Kanada berkulit hitam,” Gullit memulai. “Mereka semua datang ke Kanada karena berbagai alasan.”

“Dan yang saya lihat adalah para penggemar benar-benar merangkul tim ini. Kami di Belanda juga mengalaminya. Sekarang saya melihat negara-negara berkonflik dengan para migran dan hal-hal semacam itu,” lanjutnya.

“Itu menyakitkan. Saya merasa sebagai orang Belanda. Meskipun penampilan saya berbeda. Ibu saya berkulit putih, tapi orang-orang melihat saya dan berpikir: dia berkulit hitam. Lalu Anda langsung diperlakukan berbeda.”

Gullit melanjutkan: “Itulah mengapa hal ini membuat saya sangat senang. Saya melihat orang-orang benar-benar merangkul para migran. Orang Kanada sendiri tentu saja juga pernah menjadi migran. Saya merasa senang dan bahagia bahwa mereka berhasil meraih satu poin.”