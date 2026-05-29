Ruud Gullit memperingatkan tentang ‘anak nakal’ dalam skuad timnas Belanda untuk Piala Dunia: ‘Dia selalu dianggap sedikit merepotkan’

Ruud Gullit pada dasarnya setuju dengan pilihan-pilihan yang diambil pelatih nasional Ronald Koeman terkait skuad Piala Dunia timnas Belanda. Hal itu diungkapkan mantan pemain internasional Oranje tersebut dalam acara RTL Tonight.

Dua nama menarik perhatiannya, sama seperti sebagian besar masyarakat Belanda. “Marten de Roon dan Crysencio Summerville,” kata Gullit, yang terutama sangat memahami keputusan untuk membawa gelandang Atalanta tersebut. “Ternyata kami cukup sering kebobolan gol saat melakukan serangan balik.”

“Gol-gol kebobolan itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh pertahanan, tetapi lebih karena apa yang terjadi di lini tengah. Di lini tengah kami, sesekali kami membutuhkan seseorang yang ‘menjaga benteng’, saat semua orang menyerang ke depan. De Roon adalah tipe pemain yang tepat untuk itu,” kata Gullit.

“Saya bisa sangat memahami bahwa Koeman langsung berpikir perlu pemain seperti itu, setelah cedera parah yang dialami Jerdy Schouten,” lanjutnya. “De Roon selalu menjadi bagian dari timnas Belanda dan dia sangat cocok di dalam tim.”

Tentang Summerville, dia punya pandangan yang sedikit berbeda. “Saya sudah mengenalnya cukup lama, sejak dia bermain di Feyenoord. Dia adalah seorang ‘enfant terrible’, dia punya pendapat sendiri. Dia sering dianggap sedikit merepotkan,” kata Gullit.

Namun, menurutnya, hal itu sama sekali tidak perlu menjadi masalah. “Pemain yang paling sulit justru yang paling seru. Mereka berpikir ‘out of the box’, mereka berpikir beda. Lewat jalan memutar, dia berakhir di West Ham United, dan di sana dia bermain luar biasa.”

“Dia adalah pemain sayap yang tidak bisa ditebak apa yang akan dilakukannya,” lanjut Gullit mengenai kualitas permainan Summerville. “Itulah yang menarik dari permainannya. Ini adalah penghargaan yang pantas, meskipun tentu saja ini menyakitkan bagi pemain lain yang mengira mereka akan terpilih.”