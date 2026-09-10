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Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Ruud Gullit memiliki pendapat yang sangat jelas tentang gol pembuka Gleiker Mendoza dalam laga PSV vs Shakhtar Donetsk

PSV vs Shakhtar Donetsk
PSV
Shakhtar Donetsk
Champions League
S. Dest
G. Mendoza

Sergiño Dest menjadi sasaran kritik setelah gol 0-1 Gleiker Mendoza pada laga PSV kontra Shakhtar Donetsk. Pemain Amerika Serikat itu kehilangan bola dengan mahal sebelum gol tersebut tercipta, dan Ruud Gullit mengkritiknya habis-habisan di Ziggo Sport

Banyak pihak, termasuk presenter Hélène Hendriks, menilai ada pelanggaran saat Dest kehilangan bola oleh Valerii Bondar. Bek Shakhtar itu meluncur masuk dengan kecepatan tinggi dan mengenai Dest dengan pul sepaknya. 

Namun, Gullit sama sekali tidak mau menyebutnya sebagai pelanggaran. Ia menilai gol itu terutama disebabkan oleh aksi ceroboh Dest. 

“Pertama-tama saya pikir itu murni tindakan bodoh dari pemainnya sendiri (Dest, red.), karena dia mendorong bola terlalu jauh dari kakinya. Bukan pertama kalinya, itu sudah terjadi beberapa kali. Saya rasa itu bukan pelanggaran,” demikian penilaian tegas Gullit. 

“Dest memainkan bola terlalu jauh dari jangkauannya dan ini murni tekel yang bagus,” lanjutnya. “Dia juga bisa mencederai dirinya sendiri, karena dia juga melakukan segalanya sampai batas maksimal. Saya rasa itu bukan pelanggaran.” 

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Saat jeda, PSV pun tertinggal 0-1 di Philips Stadion. Tim asal Eindhoven itu masih punya 45 menit untuk mematahkan kutukan laga pembuka di Liga Champions: PSV gagal memenanginya dalam lima kesempatan terakhir.

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