Fred Rutten pada Senin mengenang kembali periode yang sangat berat di Rondo di Ziggo Sport. Pelatih itu ditunjuk pada Maret sebagai pelatih tim nasional Curaçao dan juga akan pergi ke Piala Dunia. Namun Dick Advocaat kembali dan pada akhirnya dialah yang menangani putaran final tersebut.

"Saya memang sempat menjalani periode yang buruk, dan Piala Dunia juga tidak berakhir baik bagi saya. Itu sangat menyakitkan. Sebenarnya saya lebih memilih untuk tidak lagi membicarakannya, karena itu sudah berlalu," ungkap Rutten dengan terus terang dalam talkshow tersebut.

Rutten langsung memberi contoh: "Pada momen seperti ini, saya selalu merasa ini yang paling sulit. Saat cucu Anda datang, Anda duduk di depan televisi dan dia berkata: Kakek, bukankah kakek seharusnya pergi ke sana? Itu menyakitkan. Sebegitu besar dampaknya bagi saya."

Menurut Rutten, alasan dia tidak melatih Curaçao di Piala Dunia adalah karena "ada permainan yang telah dimainkan". "Lihat, tentu saya tahu satu dan lain hal. Tetapi saya lebih memilih untuk tidak membicarakannya. Kalau saya mulai membahas itu, saya harus melukai orang. Sudah banyak yang dibicarakan dan sudah banyak yang dikatakan soal itu. Saya ingin berhenti sampai di situ."

Menurut pengakuannya sendiri, Rutten terutama terpukul sebagai manusia oleh seluruh persoalan itu. "Kalau kompas moral sudah hilang, maka akan sulit untuk hidup."

Juru bicara pers Kees Jansma marah besar atas seluruh rangkaian peristiwa itu, menunjukkan solidaritas kepada Rutten dan mengundurkan diri. Dia menyebut keputusan untuk melewati Rutten sebagai "tidak sah dan tidak dapat diterima".

"Pilihan kata itu sepenuhnya sesuai dengan bagaimana perasaan saya. Kees juga merasakannya seperti itu," simpul Rutten yang berbicara terus terang itu pada akhir kisahnya.