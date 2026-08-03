Runtuhnya Tembok Dimulai dari Eropa Utara: Negara Pertama yang Resmi Memberontak Melawan Takhta Infantino

Dalam peristiwa pertama semacam ini, Wales menjadi negara pertama yang secara terbuka menarik dukungannya terhadap pencalonan Gianni Infantino untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", sebuah langkah yang dianggap sebagai tamparan keras bagi presiden FIFA saat ini dan mengancam membuka pintu bagi gelombang perpecahan yang mungkin terjadi menjelang pemilihan 2027.

Federasi Sepak Bola Wales menegaskan, dalam sebuah pernyataan resmi, penarikan dukungannya terhadap pencalonan Gianni Infantino untuk dipilih kembali sebagai presiden FIFA untuk periode 2027-2031, seraya menyebutkan hilangnya kepercayaan terhadap presiden FIFA setelah serangkaian kegagalan dalam tata kelola dan kepemimpinan.

Keputusan bersejarah ini datang menyusul krisis besar yang mengguncang sendi-sendi FIFA, setelah Infantino membatalkan rencananya yang kontroversial untuk menjual saham dalam turnamen-turnamen federasi kepada perusahaan-perusahaan investasi swasta, sebuah rencana yang memicu kecaman global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Rencana menguntungkan Infantino tersebut telah menyulut sebuah krisis diplomatik yang tajam, di mana Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" mengancam akan memboikot seluruh turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia, dalam sikap yang dianggap paling meningkatkan ketegangan dalam sejarah hubungan antara kedua pihak.

Baik UEFA maupun Federasi CONCACAF, yang mengawasi sepak bola di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, mengeluarkan dua pernyataan pada hari Sabtu lalu yang mengecam keras kepemimpinan Federasi Sepak Bola Internasional, bahkan setelah keputusan Infantino untuk menarik dan membatalkan rencana tersebut.

Dengan nada tajam dan belum pernah terjadi sebelumnya, Federasi Sepak Bola Wales menambahkan: "Kegagalan-kegagalan terakhir dalam tata kelola yang baik, prosedur, kepemimpinan, nilai-nilai, pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, komunikasi, dan tata pemerintahan yang sehat, telah membawa kami ke situasi di mana Bapak Infantino kehilangan kepercayaan Federasi Sepak Bola Wales untuk tetap berada di puncak kepemimpinan sepak bola dunia."

Federasi Wales menegaskan bahwa "tidak menempatkan kepentingan sepak bola di urutan pertama adalah kegagalan yang tidak bisa kami terima," dalam sebuah isyarat yang jelas bahwa keputusan itu datang setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Infantino dan prioritas-prioritasnya dalam mengelola FIFA.

Sikap Wales ini merepresentasikan titik balik yang berbahaya dalam perjalanan Infantino menuju masa jabatan keempat, terutama karena hal itu datang dari sebuah negara Eropa yang menjadi anggota UEFA, yang bisa mendorong federasi-federasi lain untuk mengambil sikap serupa dalam beberapa bulan mendatang.

Infantino, yang mengemban kepemimpinan FIFA pada 2016, telah menghadapi kritik yang meningkat belakangan ini terkait gaya kepemimpinannya dan keputusan-keputusan sepihaknya, tetapi penarikan dukungan secara terbuka dari sebuah negara anggota dianggap sebagai perkembangan baru dan mengkhawatirkan bagi kubunya.