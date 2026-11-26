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Pelatih Sporting CP Paulo Fonseca membela kondisi lapangan Stadion Jose Alvalade setelah mantan bek Manchester United Rio Ferdinand bercanda soal petugas perawatan lapangan menyusul gol aneh Bruno Fernandes dalam hasil imbang 2-2 di Liga Champions, Rabu. Meski dirugikan oleh kejadian itu, Fonseca menegaskan timnya menunjukkan keberanian dan merasa mereka bisa mengalahkan Manchester United.

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Fonseca bela kondisi lapangan usai candaan Rio Ferdinand

Pelatih Sporting CP Paulo Fonseca menepis kritik terhadap rumput Stadion Jose Alvalade setelah mantan bek Manchester United Rio Ferdinand bercanda di media sosial bahwa petugas perawatan lapangan akan dikunci lehernya menyusul gol aneh Bruno Fernandes pada babak kedua dalam hasil imbang 2-2 di Liga Champions, Rabu. Setelah penalti Luis Suarez pada babak pertama disamakan oleh penalti Fernandes, Sporting tertinggal ketika tembakan jarak jauh kapten Manchester United itu mengenai bagian lapangan yang tidak rata dan lolos dari jangkauan kiper Kaique, sebelum Suarez menyelamatkan satu poin lewat gol pada menit-menit akhir.

"Soal rumput: memang benar, saat kami tiba di sini untuk pertandingan pertama, ada masalah dengan rumput, tetapi hari ini kondisinya baik," tegas Fonseca seusai pertandingan. "Lihat saja: para pemain sendiri, ketika menginjaknya, terkadang membuat sedikit rumput terangkat. Itu sangat normal; rumput dalam kondisi baik hari ini, bukan dalam kondisi buruk."

‘Ada perasaan bahwa kami bisa menang’

Dipercaya menjadi starter ketimbang Rui Silva, kiper Kaique juga tidak disalahkan atas gol tersebut. Fonseca menyatakan bahwa ia "bermain bagus, terlepas dari insiden nahas yang melibatkan bola di lapangan itu." Di luar perdebatan soal lapangan, pelatih asal Portugal itu memuji karakter para pemainnya yang bangkit setelah kebobolan dua kali dalam tujuh menit dan menegaskan bahwa kemenangan sebenarnya bisa diraih.

"Ya, saya setuju. Kenyataannya, kami sangat tidak beruntung dengan cara kami kebobolan gol kedua, tetapi ada perasaan bahwa kami bisa memenangi pertandingan," kata Fonseca. "Saya menyukai keberanian para pemain, saya menyukai reaksi mereka setelah kebobolan. Mungkin banyak tim akan runtuh ketika kebobolan dua gol dalam tujuh menit pada situasi seperti ini, tetapi tim kembali merespons dengan sangat baik."

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Perubahan taktik dan ‘rasa pahit’ Suarez

Secara taktis, Sporting berganti antara garis pertahanan lima pemain saat bertahan lebih dalam dan tekanan dengan empat pemain di area yang lebih tinggi, dengan memanfaatkan Luis Guilherme dan Doumbia untuk melewati Harry Maguire serta penjagaan satu lawan satu Manchester United. Meski mendapat pujian dari pinggir lapangan, Suarez, yang mencetak dua gol, mengakui kehilangan poin di kandang terasa menyakitkan setelah gagal mengeksekusi penalti pada awal laga sebelum mencetak dua gol.

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"Kami meninggalkan tempat ini dengan rasa pahit," kata Suarez kepada Sport TV. "Kami bermain dengan sungguh-sungguh, tetapi kami mengawali babak kedua dengan buruk dan terlalu memberi mereka keleluasaan, lalu mereka mencetak dua gol. Kami harus bekerja keras selama 90 menit penuh."

Sporting alihkan fokus ke laga melawan FC Porto

Mengaku tidak mengetahui kritik suporter terhadap pergantian pemain yang dilakukannya, Fonseca langsung mengalihkan perhatian ke laga penting di markas pemuncak klasemen Primeira Liga, FC Porto, pada Minggu.

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"Sekarang saya akan memikirkan pertandingan melawan FC Porto. Saya belum memikirkan pertandingan itu. Itu pertandingan penting, tidak bisa dimungkiri," kata Fonseca. Suarez menambahkan: "Ini pertandingan lain melawan pemuncak klasemen. Ini akan menjadi tantangan besar bagi kami."