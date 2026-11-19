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Miralem Pjanic menenangkan Juventus terkait rumor transfer mengenai kembali munculnya ketertarikan Chelsea pada Kerim Alajbegovic.

Mantan gelandang asal Bosnia itu, yang mengurus kepentingan talenta muda Juventus tersebut bersama ayahnya, Semin, mengatakan kepada Il Corriere dello Sport: "Alajbegovic sangat senang berada di Juventus."

"Saat ini ia sangat senang dengan jalannya paruh pertama musim ini. Ia ingin membantu klub memperbaiki posisi di klasemen, sangat fokus, dan juga sedang tampil luar biasa bersama tim nasional. Lihat saja pertandingan terakhir melawan Swedia dan Rumania (dengan menyumbang 2 assist, red.). Anak ini dalam kondisi baik. Targetnya adalah terus berkembang dan mendapat lebih banyak kesempatan bermain di tim. Ia ingin menjalani prosesnya sesuai rencana."

"Ke depan, ia ingin menjadi pemain yang sangat penting bagi Juventus, tetapi ia sudah melakukan hal-hal hebat dan harus memanfaatkan momen ini."

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"Menurut saya, tidak ada persaingan dengan Kenan Yildiz. Mereka pemain-pemain hebat yang ingin dan bisa bermain bersama. Kesempatan bermain akan ada, tentu jika pelatih menganggapnya tepat. Memiliki pemain berkualitas dalam sebuah tim selalu lebih baik karena mereka bisa membuat perbedaan. Saya tidak melihat masalah dalam hal peran mereka yang mungkin tumpang tindih. Justru, mereka sangat memahami satu sama lain."

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Kerim Alajbegovic, kelahiran 2007, bergabung dengan Juventus dari Bayer Leverkusen seharga 32 juta euro ditambah potensi bonus 5 juta euro. Ia mendapat kontrak untuk 5 musim ke depan hingga Juni 2031 dengan gaji bersih 3 juta euro per tahun.

Juventus berhasil merekrutnya sebelum sejumlah klub pesaing, termasuk Atalanta yang diperkuat mantan orang Juventus, Cristiano Giuntoli serta Chelsea, berkat peran penting petinggi Juventus Frederic Massara, yang sebelumnya sudah pernah mengupayakan transfernya untuk Roma.

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Sejauh ini, di bawah asuhan pelatih Luciano Spalletti, ia mencatatkan 14 penampilan bersama Juventus dengan 2 gol (pertama ke gawang NEC Nijmegen di Liga Europa, lalu Napoli di Serie A, keduanya di Stadium, Turin), 1 assist dan 1 kartu kuning.

Bersama tim nasional Bosnia dan Herzegovina, Alajbegovic mencetak 3 gol dalam 19 penampilan. Salah satu penampilannya terjadi dalam laga play-off melawan Italia asuhan Gattuso yang dimenangi lewat adu penalti pada 31 Maret lalu dan menentukan kelolosan ke putaran final Piala Dunia 2026. Di sana, ia kemudian mencetak satu gol dalam kemenangan 3-1 atas Qatar.

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Sementara itu, gelandang serang asal Turki Kenan Yildiz telah kembali berlatih dengan bola. Ia diperkirakan pulih dari cedera dalam sebulan.