Fahd Al-Mufarrij, manajer timnas Arab Saudi, mengakhiri perdebatan seputar penyebab dicoretnya Musab Al-Juwair dari pemusatan latihan Arab Saudi sebagai persiapan tampil di ajang "Piala Teluk 27", dengan mengungkap bahwa keputusan tersebut bukan disebabkan oleh insiden terkait makanan sebagaimana beredar dalam beberapa jam terakhir, melainkan sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang berulang dilakukan pemain meskipun sudah diperingatkan pada kali pertama.

Pencoretan Al-Juwair sebelumnya memicu kegaduhan yang luas, terutama karena manajemen timnas mengumumkan bahwa keputusan itu diambil karena alasan disiplin tanpa mengungkap jenis pelanggarannya, hal yang membuka pintu bagi berbagai versi cerita dan spekulasi di platform media sosial, di antaranya perbincangan tentang perselisihan akibat makanan.

Al-Mufarrij menjelaskan dalam pernyataan kepada media bahwa tim pelatih dan tim manajemen tidak mengambil keputusan mencoret Al-Juwair karena pelanggaran sepele, seraya menegaskan bahwa pemain tersebut melanggar peraturan internal pemusatan latihan, dan telah diperingatkan setelah insiden pertama, sebelum pelanggaran itu terulang kembali, sehingga sanksi diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Al-Mufarrij bantah rumor soal makanan

Al-Mufarrij berkata: "Musab Al-Juwair adalah salah satu talenta yang menjanjikan, tetapi kami memiliki peraturan dan aturan, dan pemain itu melanggar lalu dihukum," seraya menegaskan bahwa detail pelanggaran tersebut termasuk dalam urusan internal timnas, dan tidak bisa diungkap sepenuhnya demi menjaga privasi kerja di dalam pemusatan latihan.

Terkait versi cerita yang tersebar mengenai pencoretan Al-Juwair akibat memesan atau memasukkan makanan, Al-Mufarrij menegaskan ketidakbenaran cerita ini, seraya menekankan bahwa persoalannya lebih besar dari sekadar makanan, dan bahwa insiden semacam itu tidak mungkin menjadi satu-satunya alasan pencoretan seorang pemain dari timnas.

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Direktur eksekutif timnas Arab Saudi itu menambahkan: "Tidak masuk akal mencoret seorang pemain karena makanan, ini tidak benar," dalam tanggapan langsung terhadap rumor yang beredar seusai pengumuman pencoretan pemain Al-Qadsiah dari pemusatan latihan Arab Saudi.

Al-Mufarrij menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Al-Juwair terulang meskipun ada peringatan yang ia terima dari tim pelatih dan tim manajemen, hal yang membuat kelanjutan situasi ini tidak dapat diterima, terutama setelah peraturan dan ketentuan dijelaskan kepada seluruh pemain sejak awal pemusatan latihan.

Al-Juwair penting, tetapi aturan di atas segalanya

Al-Mufarrij menekankan bahwa nilai teknis Al-Juwair bukan bahan perdebatan, dan bahwa pemain tersebut merupakan salah satu elemen penting bagi timnas, tetapi hal itu tidak berarti ia mendapat pengecualian dari aturan yang berlaku bagi seluruh anggota pemusatan latihan tanpa terkecuali.

Ia berkata: "Musab penting, tetapi kami memiliki aturan, dan kapan pun aku mengabaikannya maka pemusatan latihan akan menjadi kacau," seraya menjelaskan bahwa tim pelatih dan tim manajemen mendapati diri mereka dihadapkan pada keharusan menerapkan peraturan setelah pelanggaran itu berulang meskipun ada peringatan sebelumnya.

Al-Mufarrij mengungkap bahwa manajemen timnas telah memaparkan peraturan dan ketentuan disiplin kepada seluruh pemain sejak hari pertama pemusatan latihan, disertai penjelasan mengenai aturan yang terkandung di dalamnya, sehingga setiap pemain telah mengetahui apa yang dituntut darinya selama berada bersama timnas.

Ia menjelaskan: "Kami memaparkan peraturan dan ketentuan kepada para pemain, pelanggaran Al-Juwair terulang, dan kami mencoretnya demi menjaga aturan," seraya menegaskan bahwa tujuan dari keputusan ini bukanlah menargetkan pemain, melainkan menjaga kedisiplinan di dalam pemusatan latihan sebelum menjalani laga-laga turnamen Teluk.

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