Galatasaray Istanbul sekali lagi membantah memiliki minat untuk merekrut Jamal Musiala dari Bayern Munchen. Pada saat yang sama, Gala juga melontarkan tudingan serius.

"Karena belakangan ini beredar secara sengaja kabar-kabar tentang klub kami yang tidak sesuai dengan kebenaran, kami merasa perlu untuk memberi informasi kepada publik. Klaim bahwa pesepakbola profesional Jamal Musiala akan pindah ke Galatasaray tidak sesuai dengan kebenaran", tulis klub papan atas Turki itu lebih dulu dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Jumat.





Beberapa hari sebelumnya, Galatasaray tampaknya sudah merasa perlu mengeluarkan pernyataan soal rumor Musiala. Surat kabar besar Turki Hürriyet sebelumnya melaporkan bahwa pemain serang berusia 23 tahun itu telah ditawarkan kepada klub asal Istanbul tersebut dengan status pinjaman. Akibatnya, media-media Turki lain dan para pakar transfer ikut menanggapi rumor itu. Bahkan sempat disebut ada pembicaraan yang terus berkembang antara kedua pihak dan kadang-kadang bahkan sudah ada kesepakatan.

Kini, juara bertahan Turki itu tampaknya sudah kehabisan kesabaran. Pasalnya, dalam pernyataan terbaru itu juga terselip serangan menyeluruh terhadap pers: "Terus dipertahankannya klaim-klaim ini, yang ketidakbenarannya telah dibuktikan dengan jelas, merupakan upaya untuk menyesatkan publik dan menciptakan persepsi yang bertujuan mendiskreditkan aktivitas transfer klub kami." Disebutkan pula bahwa "mencolok bahwa orang-orang dan media yang menyebarkan spekulasi ini sudah tampil ke publik dengan klaim serupa yang tidak benar pada musim lalu".

Selain itu, Gala menegaskan bahwa aktivitas di bursa transfer dilakukan "demi kepentingan klub kami dengan sangat hati-hati dan tetap menjaga kerahasiaan". "Berita yang tidak benar dan klaim spekulatif tidak akan mengubah prinsip kerja dan tujuan klub kami." Karena itu, klub menyampaikan "permintaan yang mendesak" kepada publik dan para suporternya sendiri agar "hanya berpegang pada pernyataan resmi klub kami dan tidak mempercayai laporan serta spekulasi yang tidak tepat, maupun orang-orang dan media yang terus-menerus menyebarkannya".

Jamal Musiala masih terikat kontrak panjang di Bayern Munchen

Musiala masih memiliki kontrak di Bayern Munchen hingga 2030 dan tidak memikirkan untuk pergi, meski situasinya di klub raksasa Jerman itu memang cukup rumit. Setelah mengalami patah tulang betis pada musim panas lalu, ia sempat absen selama berbulan-bulan dan baru merayakan comeback-nya pada awal tahun. Sejak saat itu, ia hanya sesekali memperlihatkan kualitasnya, sementara di Piala Dunia ia mengecewakan seperti seluruh tim nasional Jerman. Setelah tersingkirnya tim nasional Jerman, ia menjalani operasi yang sudah lama direncanakan untuk melepas pelat logam, dan menurut kabar baru akan kembali berlatih bersama tim Munchen setelah tur Asia.

Namun, di posisinya sebagai gelandang serang, persaingan untuk musim baru kini lebih ketat dibanding sebelumnya. Selain kecenderungan Michael Olise untuk bermain di tengah, peran nomor 10 juga merupakan posisi favorit rekrutan anyar Ismael Saibari. Serge Gnabry dan Lennart Karl juga masuk dalam opsi untuk tampil di sana.

Namun, kubu Munchen belakangan beberapa kali menegaskan secara terbuka bahwa mereka ingin mendukungnya dalam perjalanannya kembali ke performa terbaik setelah cedera parah setahun lalu. Musiala "sedikit kehilangan keluwesannya, momen-momen magis itu belum ada. Tapi itu akan datang, kami 100 persen yakin akan hal itu", kata direktur olahraga Max Eberl.

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Data performa Jamal Musiala untuk Bayern Munchen pada musim 2025/26