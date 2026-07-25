Klub raksasa Turki itu membantah adanya upaya apa pun untuk merekrut sang penyerang: "Berita yang dipublikasikan di media hari ini bahwa klub kami tertarik kepada Ermedin Demirovic, yang bermain untuk Stuttgart, sama sekali tidak berdasar," demikian bunyi pernyataan tersebut pada Sabtu pagi. Mereka "tidak melakukan upaya transfer terkait pemain yang dimaksud."

Di Jerman, Sky melaporkan bahwa Fenerbahce mengincar Demirovic. Menurut laporan itu, masa depan peserta Piala Dunia asal Bosnia tersebut di Stuttgart saat ini masih terbuka. VfB pada dasarnya bersedia menjualnya jika ada tawaran senilai 15 hingga 20 juta euro. Sebagai pengganti, Dzenan Pejcinovic siap didatangkan, yang ingin diboyong Die Schwaben dari tim degradasi VfL Wolfsburg.

Sementara itu, Demirovic, yang masih terikat kontrak dengan VfB hingga 2028, menurut Sky saat ini tidak memikirkan kepindahan. Pemain berusia 28 tahun itu merasa sangat nyaman di Stuttgart, selain itu prospek olahraganya pada dasarnya juga sesuai. Selain Fenerbahce, Juventus Turin dan Leeds United juga disebut sebagai dua klub besar lain yang diduga berminat.

Fenerbahce juga angkat bicara soal rumor Leao

Fenerbahce juga angkat bicara soal spekulasi mengenai upaya klub Turki itu untuk merekrut Rafael Leao dari AC Milan. "Begitu pula, laporan bahwa kami telah mengajukan tawaran sekitar 100 juta euro untuk Rafael Leao, termasuk biaya transfer dan gaji, tidak mencerminkan kebenaran. Tidak ada tawaran yang diajukan kepada pemain tersebut atau klubnya ke arah itu," tegas Fener.

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Gazzetta dello Sport belum lama ini melaporkan, klub asal Istanbul itu telah mengajukan tawaran fantastis kepada Leao. Bahwa ia ingin meninggalkan Milan musim panas ini meski masih terikat kontrak hingga 2028, sudah diumumkan penyerang asal Portugal itu pada akhir Mei: "Saya bangga bisa menorehkan sejarah di Milan, tetapi saya ingin membuka babak baru dalam karier saya," kata Leao kepada stasiun televisi Portugal Sport TV.