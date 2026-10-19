Seperti dilaporkan secara senada di X oleh jurnalis Jorge C. Picon (antara lain dari AS) dan Sergio Valentin dari Marca, jajaran petinggi Real Madrid merasa kecewa dengan perkembangan tim sejauh musim ini. Presiden Florentino Perez dan sejumlah pejabat berpengaruh lainnya berharap jauh lebih banyak dari kembalinya Mourinho, terutama karena sang pelatih diberi kebebasan penuh untuk menyusun skuad pada musim panas lalu.

Kritik utamanya adalah penampilan tim di lapangan dinilai tidak sesuai dengan standar tinggi klub dan terlalu mengingatkan pada musim sebelumnya yang mengecewakan, ketika Real gagal meraih gelar. Meski tim kabarnya masih mendukung sang pelatih, keraguan di jajaran petinggi semakin besar karena belum terlihat identitas permainan yang jelas.

Menurut Valentin, Perez karena itu sudah bersiap menghadapi kemungkinan berpisah dengan Mourinho. Presiden klub tersebut kabarnya telah mengatakan kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia sudah memiliki calon pengganti untuk kursi pelatih: Didier Deschamps.

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14 tahun melatih tim nasional: Apa yang diraih Didier Deschamps bersama Prancis?

Pria Prancis berusia 49 tahun itu tidak terikat dengan klub mana pun sejak mengakhiri 14 tahun kiprahnya bersama tim nasional Prancis. Deschamps, yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dan mencapai final Piala Dunia 2022, meninggalkan jabatannya setelah finis di peringkat keempat pada putaran final di Amerika Utara. Saat itu, pelatih tersebut menegaskan bahwa faktor nonolahraga, yakni situasi di sekeliling tim yang sulit, menjadi alasan pengunduran dirinya demi mencegah tim nasional mengalami kerugian lebih jauh.

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 RBL

Mourinho dan Real, yang setelah sembilan pertandingan liga sudah tertinggal tujuh poin dari juara bertahan FC Barcelona, akan menghadapi laga-laga penting dalam beberapa hari mendatang. Setelah duel Liga Champions melawan RB Leipzig, mereka akan menghadapi El Clasico di markas klub asal Catalunya itu pada Minggu mendatang.

Pertandingan tersebut bisa menjadi laga penentu nasib pelatih asal Portugal itu, yang sejauh ini memenangi sembilan dari 11 pertandingan kompetitif sejak kembali ke Madrid. Namun, jika permainan Real kembali mengecewakan dalam laga bergengsi melawan Barca, kepergian Mourinho lebih awal dianggap sebagai kemungkinan yang realistis menurut rumor terbaru.