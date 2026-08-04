Rumor mengejutkan soal Gianni Infantino dan Donald Trump memicu respons tegas FIFA: "Sepenuhnya dibuat-buat"

Ketua FIFA Gianni Infantino disebut telah meminta dukungan kepada pemerintah Amerika Serikat, demikian dilaporkan New York Post. Federasi sepak bola dunia itu kini telah bereaksi keras terhadap pemberitaan tersebut dan menyebutnya sepenuhnya fiktif.

Infantino baru-baru ini menjadi sasaran kritik karena rencananya yang kontroversial untuk menjual sebagian hak komersial seputar Piala Dunia kepada para investor. Proyek bernilai miliaran itu, dengan estimasi nilai 15 miliar dolar AS, mendapat banyak penolakan di dunia sepak bola. Ketua FIFA tersebut pada akhirnya terpaksa menarik proposal itu.

The Telegraph sebelumnya melaporkan berdasarkan sebuah sumber bahwa Donald Trump "akan melakukan segala hal yang ada dalam kekuasaannya untuk membantu Infantino". Sementara itu, penolakan terhadap ketua FIFA tersebut terus membesar, terutama di Eropa. UEFA dikabarkan meningkatkan tekanan dan menelusuri berbagai kemungkinan untuk menggoyahkan posisinya.

Menurut New York Post, administrator olahraga Swiss-Italia itu beberapa kali mencoba menghubungi presiden Amerika Serikat lewat telepon, tetapi tidak mendapat respons. Karena itu, Infantino kini disebut berupaya menjalin pendekatan dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Kabarnya, pertemuan pribadi antara keduanya sudah dijadwalkan.

Namun, FIFA dengan tegas membantah pemberitaan tersebut. "Ketua FIFA dalam beberapa hari terakhir tidak menelepon presiden Amerika Serikat maupun anggota pemerintahannya. Itu sepenuhnya dibuat-buat," kata federasi sepak bola dunia itu.

Untuk sementara, Infantino belum berbicara secara terbuka soal kegaduhan yang muncul. Seorang juru bicara FIFA juga tidak memperkirakan ia akan angkat bicara dalam waktu dekat. Meski begitu, lewat Instagram, pria 56 tahun itu merespons pernyataan dukungan dari federasi sepak bola nasional, antara lain dari Maroko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Sri Lanka, dan Bhutan.







