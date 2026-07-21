Rumor liar: 'Arne Slot dan KNVB telah menyepakati kontrak dua tahun, pengumuman akan segera dilakukan'

RealityFBI membagikan sebuah rumor yang menarik pada Selasa sore. Menurut saluran berita gosip tersebut, KNVB akan segera mengumumkan bahwa Arne Slot akan menjadi pelatih kepala baru tim nasional Belanda.

Menurut RealityFBI, Slot akan menjabat sebagai pelatih kepala selama dua musim ke depan. Dengan demikian, ia akan mengisi masa transisi hingga tahun 2028.

Setelah itu, ada kemungkinan Peter Bosz akan mengambil alih tongkat estafet dari pria asal Bergentheim tersebut. Kontrak pria asal Apeldoorn di PSV berlaku hingga pertengahan 2028, setelah itu ia mungkin akan tersedia untuk posisi tersebut.

Jeroen Kapteijns sebelumnya mengatakan dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf bahwa menurutnya Bosz tertarik menjadi pelatih kepala tim nasional, asalkan kontraknya di PSV memungkinkan hal tersebut.

Valentijn Driessen mengungkapkan dalam episode yang sama bahwa Slot menargetkan kontrak selama dua tahun, sementara KNVB justru ingin menjalin kerja sama selama empat tahun. Dalam hal itu, ia akan memimpin tim Oranje baik di Kejuaraan Eropa 2028 maupun Piala Dunia 2030.

Sumber-sumber dari RealityFBI mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati bahwa Slot akan tetap memimpin timnas Belanda selama dua tahun ke depan. Jika ia memutuskan untuk hengkang setelah itu, ia tetap akan menerima gaji untuk sisa dua tahun kontraknya.

Saluran tersebut melaporkan bahwa KNVB akan mengumumkan berita ini dalam waktu dekat, namun pada saat yang sama tetap bersikap hati-hati.





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