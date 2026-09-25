Karl-Heinz Rummenigge, anggota dewan pengawas Bayern Munich, menegaskan keinginan klubnya untuk mempertahankan penyerang asal Inggris, Harry Kane, seraya menyebutkan bahwa saudara dan ayah sang pemain saat ini tengah bernegosiasi dengan Jan-Christian Dreesen, CEO klub Bavaria itu, mengenai masa depannya.

Rummenigge mengatakan pada hari Jumat ini, dalam pernyataan kepada surat kabar Jerman "Abendzeitung": "Saudara Harry dan ayahnya saat ini tengah bernegosiasi dengan Jan-Christian Dreesen. Saya optimistis bahwa mereka akan mencapai solusi yang baik".

Ia melanjutkan: "Di masa lalu, saya akan mengatakan bahwa para pemain yang usianya di atas 30 tahun umumnya hanya perlu diberi kontrak untuk jangka waktu satu tahun saja. Tapi ada pengecualian ketika Anda yakin pada seorang pemain. Dan kami yakin pada Harry. Kita tidak boleh lupa bahwa ia hanya mengalami satu cedera selama 3 tahun".

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Rummenigge memuji musim yang ditampilkan Kane, menganggapnya layak memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini: "Harry mencetak total 73 gol bersama Bayern dan Inggris pada musim lalu, dan hanya Lionel Messi yang mencatat angka lebih baik dalam satu tahun sepanjang abad ini".

Ia menambahkan: "Itulah standarnya. Dan para penyerang seringkali memenangkan penghargaan ini. Saya juga bertanya kepada kecerdasan buatan mengenai hal itu, dan jawabannya adalah bahwa Harry memiliki peluang 68% untuk menang. Mari kita berharap segalanya berjalan seperti itu".

Bintang Jerman itu menambahkan: "Sudah lama sejak seorang pemain Bayern Munich memenangkan Ballon d'Or. Sudah lebih dari 4 dekade, sejak saya memenangkan penghargaan itu pada tahun 1980 dan 1981. Karena itulah meraih pencapaian ini akan memiliki arti khusus saat ini, bukan hanya bagi sang pemain, tetapi bagi seluruh Bayern Munich".

"Mbappe dan Yamal"

Rummenigge melanjutkan: "Harry menjadi panutan besar bagi tim, terutama bagi para pemain yang lebih muda. Ia memiliki rekor luar biasa dalam mencetak gol, dan itu adalah hal yang istimewa. Ia juga mengoper bola ke kanan dan ke kiri seolah-olah digariskan dengan penggaris, dengan presisi yang sangat tinggi. Ia telah berkembang lebih jauh sebagai pemain sepak bola, dan Harry juga sosok yang istimewa. Para suporter memiliki naluri yang peka terhadap orang, dan bukan kebetulan bahwa mereka mencintai Harry".

Mengenai persaingan Kylian Mbappe dan Lamine Yamal untuk Ballon d'Or, yang dijadwalkan diserahkan pada 26 Oktober mendatang, ia berkata: "Mereka tentu saja dua pemain hebat. Tapi saya pasti berpikir bahwa kepribadian Harry yang lebih tertutup lebih menarik. Dan itu juga mencerminkan kepribadiannya, karena Harry membiarkan gol-gol, penampilan, dan gelar-gelarnya berbicara mewakilinya, sesuatu yang untungnya ia lakukan sejak dua tahun lalu".

Ia melengkapi: "Standar terpenting untuk memenangkan Ballon d'Or adalah penampilan individu, dan dalam aspek ini Harry unggul".



