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Karl-Heinz Rummenigge 2024(C)Getty Images
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Rummenigge: Olise Lebih Unggul dari Yamal, dan Ia Tak Wajib Melakukan Wawancara

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Legenda Bayern Munich menanggapi kritik media terhadap pemain asal Prancis itu

Karl-Heinz Rummenigge, anggota dewan pengawas Bayern Munich, menegaskan pada hari Jumat ini bahwa klub harus mengambil langkah di masa depan untuk mempertahankan jasa bintang asal Prancis mereka, Michael Olise, seraya menyebutkan bahwa kontrak sang pemain berlaku hingga tahun 2029.

Rummenigge berkata, dalam pernyataan kepada surat kabar Jerman "Abendzeitung": "Kontraknya berlaku hingga tahun 2029. Pada suatu titik, klub harus duduk bersamanya dan memberikan tawaran yang sesuai untuknya."

Ia melanjutkan: "Dia adalah pemain luar biasa di posisinya. Ada dua pemain yang sangat istimewa dalam peran ini, Olise dan Lamine Yamal (pemain Barcelona). Saat ini, saya bahkan mengatakan bahwa penampilan Olise lebih matang. Omong-omong, Olise dan Harry adalah yang paling favorit di keluarga saya, karena semua cucu saya mengenakan jersey Olise atau Kane."

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Mengenai kontroversi seputar kepribadian Olise dan keengganannya melakukan wawancara media, legenda Bayern Munich itu berkata: "Saya lebih suka pemain memberikan yang terbaik dari dirinya dalam pekerjaan sesungguhnya, di dalam lapangan, ketimbang tampil dalam wawancara."

Ia menambahkan: "Menurut pandangan saya, sebagian media telah mengubah hal ini menjadi sebuah kampanye. Dan sepengetahuan saya, tidak ada kewajiban kontraktual apa pun yang memaksanya untuk melakukan wawancara panjang."

Pemain asal Prancis itu belakangan sempat menuai sejumlah kritik karena apa yang tampak sebagai keengganannya untuk berbicara dengan media.



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