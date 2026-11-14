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Tim Al-Hilal Arab Saudi kembali mendapatkan pemainnya setelah absen selama 9 bulan penuh, menjelang laga melawan Nevtchi asal Uzbekistan di Liga Champions Asia Elite, sementara posisi sang kapten Salem Al-Dawsari masih diliputi ketidakpastian.

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Al Hilal akan bertandang ke markas Nefchi pada 23 November mendatang, di stadion tim tuan rumah, dalam pekan kelima fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite untuk Grup Barat.

Sembilan hari sebelum pertandingan, jurnalis Saudi Ahmad Al Ajlan menegaskan bahwa Hamad Al Yami, bek kanan Al Hilal, telah menyelesaikan program rehabilitasinya dari cedera yang dialaminya musim lalu.

Al Yami mengalami cedera pada tempurung lutut saat menghadapi Al Taawoun pada 24 Februari lalu, dalam pertandingan yang ditunda dari pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi, hingga ia menjalani operasi di Finlandia pada Maret lalu.

Al Ajlan menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Al Yami akan hadir dalam latihan tim Saudi tersebut begitu latihan dimulai kembali, guna mempersiapkan diri untuk tampil dalam pertandingan-pertandingan pada periode mendatang.

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Kembalinya Al Yami akan sangat penting, terlebih karena pelatih asal Italia Simone Inzaghi, direktur teknik Al Hilal, hanya mengandalkan Mohamed Mahzari seorang diri di posisi bek kanan, dan menggantinya dengan bek kiri Mutaib Al Harbi.

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"Sang Pemimpin" akan kembali berlatih pada hari Sabtu ini, setelah berakhirnya libur yang diberikan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, direktur teknik tim, kepada para pemain bersamaan dengan periode jeda internasional pada bulan November ini.

Kembalinya Al Hilal akan diliputi sedikit ketidakpastian, mengingat belum jelasnya kondisi Salem Al Dawsari, terutama setelah cedera yang dialaminya sebelum periode jeda internasional saat ini.

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Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa "Sang Tornado" akan menjalani evaluasi medis pada hari Sabtu ini, guna mengetahui kondisinya untuk mengikuti latihan bersama.

Al Dawsari mengalami cedera lutut sebelum periode jeda internasional saat ini, hal yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan pemusatan latihan timnas Saudi di ibu kota Qatar, Doha.

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Kapten Al Hilal itu hanya tampil dalam 3 pertandingan sejak awal musim ini, 2 di antaranya sebagai pemain pengganti dan hanya satu kali sebagai pemain inti, akibat operasi yang dijalaninya setelah tampil bersama timnas Saudi di Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko, serta hanya mencetak satu gol.

Di sisi lain, tim medis klub Al Hilal akan menangani kondisi bek kanan Mohamed Mahzari, setelah ia dicoret dari pemusatan latihan timnas Saudi di ibu kota Qatar, Doha.

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Timnas Saudi mengumumkan, pada hari Sabtu ini, kepulangan Mahzari ke ibu kota Riyadh, setelah ia mengalami cedera pada otot paha belakang, yang membuatnya absen dari pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada Selasa mendatang, di Stadion Khalifa bin Hamad di Doha.

Perlu diketahui bahwa Al Hilal tengah bersiap menjalani pertandingan-pertandingan berat pada periode mendatang setelah menghadapi Nefchi, di mana mereka akan bertandang ke markas Al Ittifaq pada 28 November mendatang, di stadion tim tuan rumah di Dammam, dalam pekan ketiga belas Liga Roshn Saudi.