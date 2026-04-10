Rumah Sakit Al-Hilal... Cedera Menimpa Dua Bintang Baru Jelang Laga Melawan Al-Sadd... dan Kembalinya Bouabri

Kutukan cedera terus menghantui klub Al-Hilal, menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan di Liga Champions Asia melawan Al-Sadd dari Qatar.

Al-Hilal akan berhadapan dengan Al-Sadd pada Senin mendatang di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, dalam babak 16 besar turnamen Asia tersebut.

72 jam sebelum pertandingan, Al-Hilal, melalui akun resminya di platform "X", menerbitkan pernyataan yang mengungkap perkembangan kondisi kesehatan sejumlah pemainnya, terutama pemain Prancis Simon Bouabri.

Al-Hilal mengumumkan bahwa Boubari siap untuk berpartisipasi dalam pertandingan mendatang, setelah pulih dari cedera yang dialaminya saat membela timnas Prancis U-21, serta ikut serta dalam sesi latihan bersama yang dijalani "Al-Za'im" pada Jumat malam ini.

Di sisi lain, bek asal Turki Yusuf Akçıkçık dan gelandang asal Saudi Arabia Nasser Al-Dossari menjalani latihan kebugaran, yang meliputi lari dan beberapa latihan dengan bola, sehingga keduanya hampir siap kembali.

Namun di sisi lain, klub Al-Hilal mengumumkan bahwa sayap Brasilnya, Malcom, dan gelandang Saudi, Mohammed Kano, mengalami cedera, setelah kemenangan 6-0 atas Al-Khaloud pada Rabu lalu, dalam putaran ke-29 Liga Roshen.

"Al-Zaeem" menjelaskan bahwa Kano mengalami cedera pada otot betis belakang, sementara Malcom merasakan nyeri pada otot paha belakang. Keduanya akan menjalani pemeriksaan sinar-X pada area cedera untuk mengetahui tingkat keparahan dan lama absennya dari lapangan.

Absennya kedua pemain ini merupakan pukulan telak bagi klub Saudi tersebut, terutama karena mereka merupakan pemain kunci yang diandalkan oleh pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, sejak awal musim ini.

Malcom telah tampil dalam 33 pertandingan bersama Al-Hilal sejak awal musim ini, mencetak 9 gol dan memberikan 11 assist, sementara Keno mencetak 5 gol dan memberikan 5 assist dalam 36 pertandingan.