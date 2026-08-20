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Rujukan Mourinho: Cucurella Ungkap Sang Pelatih Ingin Kami Berlatih Seperti Cristiano Ronaldo

M. Cucurella
J. Mourinho
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Real Madrid
Spanyol
Portugal

Jejak Sang Don yang Tak Terhapuskan

Dengan satu kalimat, Marc Cucurella merangkum besarnya perubahan yang tengah dialami Real Madrid dengan kembalinya Jose Mourinho untuk periode keduanya di Santiago Bernabeu, seraya menegaskan bahwa pelatih asal Portugal itu menjadikan rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, sebagai tolok ukur dan teladan yang harus diikuti oleh setiap pemain di tim.

Bek asal Catalonia itu kembali ke Spanyol setelah lima tahun berkarier di Inggris, datang dari Chelsea dengan mahar 55 juta euro, setelah bersama klub itu meraih Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025, dan menjuarai Piala Dunia bersama timnas Spanyol, sehingga menjadi salah satu transfer paling mencolok Madrid dalam bursa transfer revolusioner yang juga mendatangkan Bernardo Silva dan Yan Diomande.

Cucurella berkata, dalam wawancara khusus dengan kanal resmi klub "RMTV", setelah bergabung dalam latihan di Valdebebas: "Mourinho ingin kami berlatih seperti Cristiano Ronaldo berlatih, bahkan ia menjadikannya acuan tentang bagaimana seharusnya seorang pemain Real Madrid."

Bek berusia 27 tahun itu menambahkan: "Mourinho menanamkan banyak kepercayaan diri dan ketenangan dalam diri saya. Ia berkata kepada kami di atas lapangan bahwa kami harus memainkan apa yang kami kuasai dan menikmatinya, serta melakukan apa yang kami semua inginkan, yaitu menang dan meraih musim yang gemilang."

Rujukan Mourinho kepada Ronaldo bukanlah hal yang mengejutkan, sebab sang bintang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di klub sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah, selain itu ia adalah rekan senegara sang pelatih, dan Mourinho menganggapnya sebagai model ideal untuk mentalitas profesional yang ingin ia tanamkan di ruang ganti yang menderita perpecahan setelah dua musim tanpa gelar.

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Cucurella mengungkapkan kebanggaannya mengenakan jersey putih, ia berkata: "Ini adalah kehormatan yang besar. Saya rasa tidak banyak orang yang bisa mengatakan bahwa mereka pernah mengenakan jersey ini. Kami telah menyaksikan legenda-legenda hebat di sini. Ini adalah klub terbesar di Eropa, dan keberadaan saya di sini hari ini adalah imbalan atas segala kerja keras yang telah saya curahkan sepanjang karier saya."

Real Madrid tengah bersiap untuk laga pertamanya di liga menghadapi Espanyol, berupaya meraih awal yang kuat guna menghapus kekecewaan para pendukungnya setelah gagalnya transfer Rodri yang lebih memilih pindah ke Barcelona, di saat Florentino Perez menugaskan Mourinho untuk menghentikan laju Barcelona dengan strategi yang sama seperti yang ia terapkan satu dekade silam.

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