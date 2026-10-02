Rui Pinto, sosok di balik Football Leaks, meluncurkan penggalangan dana: "Saya khawatir atas nyawa saya, bantulah saya"

Rui Pinto, pemuda Portugal yang menggemari informatika dan mantan mahasiswa sejarah, bertransformasi dari sosok yang sama sekali tidak dikenal menjadi salah satu figur paling kontroversial dan berpengaruh dalam sepak bola dunia. Pada 2015, pria Portugal itu mendirikan platform Football Leaks dengan tujuan mengungkap dugaan penyimpangan akuntansi dalam sepak bola elite Eropa. Beroperasi dengan nama samaran John, sang pendiri memperoleh tanpa izin jutaan file yang berisi surat elektronik, kontrak rahasia, dan transaksi dari berbagai klub serta agensi olahraga.









Di antara kasus yang mencuat selama bertahun-tahun, ada pula yang berkaitan dengan Manchester City, klub yang dinyatakan bersalah atas semua tuduhan pelanggaran finansial.





Beberapa menit lalu, melalui akun Twitter-nya, Rui Pinto mengumumkan bahwa dirinya telah dikeluarkan dari program perlindungan saksi dan kini ia takut akan nyawanya sendiri.