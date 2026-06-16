Rüdiger: Saya akan membungkam para skeptis... dan misi saya bersama Real Madrid belum berakhir

Bek Real Madrid asal Jerman, Antonio Rüdiger, menanggapi pengumuman klub bahwa kontraknya telah diperpanjang hingga musim panas 2027.

Kontrak Antonio Rüdiger sebelumnya dengan Los Blancos akan berakhir pada 30 Juni mendatang.

Rüdiger menulis di akun Instagram-nya: "Misi saya di sini belum berakhir... Memperpanjang karier saya bersama Real Madrid adalah momen yang sangat saya banggakan, tetapi yang terpenting, ini adalah komitmen saya untuk membalikkan keadaan bersama rekan-rekan setim saya."

Dia menambahkan: "Kami sedang melewati masa sulit yang menuntut banyak hal. Kami telah diuji oleh kemunduran, tetapi inilah tepatnya tempat di mana saya ingin berada."

Dia melanjutkan: "Mungkin ada yang menganggap saya sudah habis setelah cedera yang saya alami, tapi itu justru memberi saya motivasi lebih besar. Jadi, terima kasih atas itu."

Dia melanjutkan: "Setiap orang yang mengenal saya tahu bahwa saya menyukai tantangan dan berkembang saat menghadapinya. Meskipun musim lalu tidak mudah, keyakinan saya tetap kokoh."

Dia menyimpulkan: "Kita bersama, kita berjuang bersama, dan kita akan melewati fase ini bersama-sama... Sekarang lebih dari sebelumnya. Hala Madrid!"

Perlu dicatat bahwa banyak laporan mengonfirmasi bahwa Real Madrid telah menyelesaikan kesepakatan dengan Ibrahima Konaté, bek Liverpool, melalui transfer gratis pada musim panas ini, dan bahwa Los Blancos sedang mencari kesepakatan dengan bek lain di bursa transfer.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di platform "X" bahwa José Mourinho, manajer Real Madrid, berada di balik perpanjangan kontrak bek asal Jerman tersebut.