Rudi mengungkap rencana untuk menghentikan Messi... dan memuji Yamal: Dia membuatku terkesan dengan sesuatu yang tak kuduga!

Beberapa jam menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026 melawan Argentina, kapten tim nasional Spanyol, Rodri Hernández, mengungkapkan filosofi bertanding yang ingin ia tanamkan kepada rekan-rekan setimnya, sambil menegaskan bahwa “keberanian dalam hidup selalu membuahkan hasil”, dan bahwa “Los Matadores” harus menghadapi pertandingan ini dengan hasrat membara untuk menang yang melampaui segala ketakutan akan kekalahan.

Bintang Manchester City asal Inggris ini, yang merayakan ulang tahun ke-30 pada 22 Juni, dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol “AS”, menyebutkan bahwa tim akan menjalani pertandingan ini “dengan semangat dan ketenangan yang besar, menyadari bahwa ini adalah pertandingan seumur hidup”.

Rodri juga menceritakan perjalanan panjangnya sejak masa-masa tim nasional junior, ketika tingginya belum mencapai 160 sentimeter pada usia 16 tahun, sambil berkata: “Saya tidak pernah membayangkan akan mencapai level ini, tetapi dengan kerja keras, disiplin, dan upaya terus-menerus untuk berkembang, Anda bisa mencapai momen-momen seperti ini.”

Pemenang Ballon d’Or ini mengungkapkan rincian rencananya untuk mencapai puncak di Piala Dunia, menjelaskan bahwa ia telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan pelatihnya, Pep Guardiola, mengenai pentingnya pemulihan dari cedera dan fokus pada pembentukan otot, sambil berkata: “Tahun ini saya dedikasikan untuk persiapan yang matang dan fokus pada Piala Dunia, dan kini saya berada dalam kondisi terbaik musim ini.”

Mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Argentina, Rodri memberikan analisis taktis yang cermat, menegaskan bahwa “La Tango” adalah tim yang sama sekali berbeda dari Prancis yang dikalahkan Spanyol di semifinal, sambil berkata: “Argentina adalah tim yang lebih kompak, mengandalkan penguasaan bola, dan memiliki kecenderungan menyerang yang sangat kuat. Kita harus memahami cara memanfaatkan kekuatan kita untuk mengancam mereka.”

Mengenai menghadapi Lionel Messi, yang ia gambarkan sebagai “pemain yang sulit diprediksi gerakannya”, Rodri menegaskan bahwa kuncinya terletak pada “menjauhkannya dari kotak penalti, dan menekan dengan keras di area-area depan lapangan”.

Ia juga memuji karier bintang Argentina berusia 39 tahun itu: “Bisa mencapai level ini dan menjadi pemain terbaik di Piala Dunia, sungguh luar biasa.”

Kapten Spanyol itu juga memuji rekan setimnya yang masih muda, Lamine Yamal, sambil menegaskan bahwa “yang paling membuat saya terkesan adalah kontribusinya saat tidak menguasai bola dan pengorbanannya demi tim,” serta berharap pemain berusia 19 tahun itu dapat menciptakan “momen krusial yang akan menentukan hasil pertandingan.”

Rodri menutup pernyataannya dengan pesan kepada rakyat Spanyol, seraya berkata: “Kami membutuhkan mereka untuk turun ke jalan dan bersatu demi tujuan bersama. Sepak bola adalah hal yang menyatukan kita semua, dan kami berharap pada hari Minggu nanti mereka akan berada di depan layar untuk mendukung dan menyemangati kami.”