Pelatih asal Prancis, Rudi Garcia, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Belgia, merasakan sendiri nasib yang pernah ia ejek, setelah timnya kalah dari Spanyol (1-2) di perempat final Piala Dunia 2026, akibat gol penentu pada menit ke-88—tepat pada saat ia pernah mengejek kemampuan tim-tim Afrika dalam mempertahankan keunggulan mereka.

Garcia sempat memicu kontroversi besar setelah pertandingan timnya melawan Senegal di babak 32 besar, ketika ia mengatakan: "Kami mengenal tim-tim ini dengan baik; mereka kehilangan organisasi taktisnya di menit-menit akhir," sebuah pernyataan yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penghinaan terhadap tim-tim Afrika setelah "remontada" Belgia yang berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan (2-3).

Menanggapi tuduhan rasisme tersebut, Garcia mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa komentarnya tidak hanya ditujukan kepada tim-tim Afrika, melainkan juga berlaku bagi tim-tim Asia, Eropa, dan Amerika Selatan yang kurang berpengalaman dalam mempertahankan keunggulan di bawah tekanan.

Namun, takdir berkata lain, di mana Garcia menerima pukulan telak dari Spanyol yang mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 melalui tendangan keras dari Kubarsi di tepi kotak penalti, yang memantul dari tangan kiper cadangan Manchester United, Sen Lamens, sebelum diselesaikan oleh Moreno ke gawang.

Memang benar bahwa cedera yang dialami kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, turut berkontribusi pada kekalahan ini, namun membiarkan Kubarsi melepaskan tembakan dengan leluasa dari tepi kotak penalti mencerminkan hilangnya organisasi taktis yang pernah dibicarakan oleh Garcia sendiri.

Adegan tersebut tampak ironis, di mana pelatih asal Prancis itu terjebak dalam perangkap yang sama yang pernah ia ejek, hingga kehilangan tempat di semifinal melawan Prancis akibat gol di menit-menit akhir, persis seperti yang ia gambarkan mengenai tim-tim Afrika beberapa hari sebelumnya.