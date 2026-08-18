Rudi García memperingatkan Van Bommel soal satu pemain di Belgia: "Jika saya masih menjadi pelatih tim nasional, maka..."

Rudi Garcia mengenang kembali Piala Dunia bersama Belgia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dalam sebuah wawancara dengan Le Soir. Pelatih yang kini telah dipecat itu tak punya satu pun kata baik untuk staf medis tim.

Belgia mengawali Piala Dunia dengan buruk lewat dua hasil imbang, masing-masing melawan Mesir (0-0) dan Iran (1-1). Pada laga grup terakhir, mereka menang 5-1 atas Selandia Baru.

Berkat hasil itu, Belgia tetap mampu menjadi juara grup. Di babak 16 besar, negara itu menghadapi Senegal, yang dikalahkan 3-2 setelah perpanjangan waktu. Di babak 16 besar, Belgia mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 4-1.

Pada akhirnya, Garcia menemui waterloo bersama negara itu di perempat final. Juara dunia berikutnya, Spanyol, terlalu tangguh dengan kemenangan 2-1. Setelah Piala Dunia, Garcia dipecat dan digantikan oleh Mark van Bommel.

“Itu adalah petualangan yang luar biasa. Sebuah kesuksesan besar. Tetap merupakan pencapaian besar bahwa kami bisa mencapai perempat final. Kami satu-satunya yang mencetak gol ke gawang Spanyol,” buka pria Prancis itu.

Namun, dia tidak puas dengan semua orang di tim Belgia. Terutama staf medis yang membuatnya tidak terkesan. “Kami mempertaruhkan Piala Dunia karena cedera tidak ditangani dengan baik.”

Garcia merujuk pada situasi seputar Jérémy Doku. Penyerang itu mengalami infeksi saluran pernapasan, yang membuatnya harus dibawa ke unit gawat darurat. Garcia sebenarnya sudah menginginkan pemeriksaan medis beberapa hari sebelumnya, tetapi dokter menyarankan untuk tidak melakukannya dan memberinya antibiotik yang tidak membantu.

“Enam hari kemudian dia berada di unit gawat darurat. Kami menjalani seluruh Piala Dunia tanpa dirinya... Jika saya tetap menjadi pelatih tim nasional, maka staf medis harus menjadi lebih baik.”