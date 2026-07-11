Rudi Garcia, pelatih Belgia, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya kalah dari Spanyol, sambil menegaskan bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan saat menghadapi lawan sekelas Spanyol.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “Marca”, Garcia menunjukkan keseriusannya dan kebanggaannya terhadap penampilan para pemainnya meskipun tersingkir, sekaligus menyalahkan wasit karena tidak memberikan tendangan penalti setelah terjadi handball terhadap Rodri saat skor masih imbang 1-1.

Garcia mengatakan dalam pernyataannya mengenai pertandingan tersebut: “Saya telah memberi tahu para pemain bahwa kita bisa sangat bangga dengan apa yang telah kita tunjukkan, karena kita telah berhadapan langsung dengan Spanyol. Keberuntungan turut berperan dalam pertandingan ini, dan kami kehilangan kontribusi kapten serta Thibaut Courtois, yang merupakan nasib buruk. Selain itu, wasit tidak meninjau ulang insiden sentuhan tangan tersebut melalui teknologi video, yang justru menempatkan kami dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat menghadapi Spanyol, Anda tidak boleh membuat kesalahan, namun kami justru melakukan beberapa kesalahan.”

Mengenai masa depannya bersama timnas Belgia, pelatih tim tersebut menjelaskan: “Ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal itu kepada saya, karena ini adalah satu-satunya hal yang penting saat ini. Saya merasa sangat kecewa untuk para pemain yang tidak akan kembali ke skuad tim nasional. Spanyol memang lebih unggul di babak pertama, tetapi kami berhasil menyamakan kedudukan, lalu kami menekan mereka dan membuat mereka dalam situasi sulit, dan kami sebenarnya bisa unggul.”

Mengenai penilaiannya terhadap perjalanan tim ini, Garcia menambahkan: “Kami akan mengevaluasi hasilnya setelah Piala Dunia berakhir, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk membahas topik tersebut. Kami sangat kecewa dengan cara hal-hal berjalan, karena kami yakin mampu mengeliminasi tim nasional Spanyol, dan kami telah melakukan segalanya, tetapi itu tidak cukup.”

Garcia mengakhiri pembicaraannya dengan menyinggung cedera Thibaut Courtois, sambil berkata: “Ini adalah bagian dari olahraga tingkat tinggi, dan kami harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Courtois tampil luar biasa di segala aspek, termasuk dalam mengantisipasi umpan-umpan panjang, dan kami tidak ingin mengambil risiko memperparah cederanya; itulah sebabnya saya memutuskan untuk menggantikannya. Saya telah berbicara dengan Courtois dan dia tidak menyebutkan hal lain apa pun kepada saya, dan sayangnya dia tidak dapat menyelesaikan pertandingan karena cedera otot.”

Dia menyimpulkan: “Courtois adalah salah satu kiper terbaik, tetapi dia belum 100% siap, dan cedera ototnya bisa menumpuk. Jika seorang pemain berlatih lebih sedikit karena sering mengalami cedera, hal itu bisa menjadi masalah. Dengan kehadirannya, kami menjadi lebih kuat, dan saya tidak punya tambahan komentar mengenai hal ini.”