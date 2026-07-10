Rudi García, pelatih Belgia, menegaskan bahwa ia memiliki strategi yang mengandalkan semangat, energi, dan hati untuk mengalahkan tim nasional Spanyol di perempat final Piala Dunia, sambil menekankan bahwa hanya mengandalkan pertahanan saja akan menyebabkan timnya tersingkir dari turnamen.

Garcia menjelaskan, sebagaimana dilansir surat kabar Spanyol “Marca”, bahwa timnas Spanyol yang akan dihadapi timnya lebih kuat daripada tim Belgia, sambil mengakui bahwa meskipun banyak yang berpendapat timnya akan tersingkir, ia tetap sangat yakin bisa melaju ke babak semifinal.

Pelatih Belgia itu mengatakan dalam konferensi pers: “Kami berada di babak perempat final, dan Spanyol adalah salah satu tim yang sangat diunggulkan untuk memenangkan gelar. Kami sangat memahami kemampuan individu dan kolektif yang mereka miliki sebagai sebuah sistem; mereka sangat kuat dalam menguasai bola dan memiliki mental yang tangguh. Kami tidak akan hanya bertahan saja; jika kami melakukannya, kami akan tersingkir. Kami mampu mencetak gol dan telah membuktikannya, serta memiliki bakat-bakat kami sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa kami akan tersingkir, tetapi saya sangat percaya pada tim kami dan yakin kami akan lolos ke semifinal.”

Pelatih Belgia itu melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan: “Kami menghadapi tim yang lebih kuat dari kami, tetapi kami akan memperjuangkan diri kami dengan semangat dan hati untuk terus melaju ke depan.”

Rudi Garcia menyoroti bahwa timnya tidak akan menghadapi situasi yang lebih sulit daripada yang mereka alami di babak 16 besar, di mana Belgia lolos ke perempat final setelah menyingkirkan timnas Amerika Serikat dalam pertandingan yang diwarnai pembatalan hukuman kartu merah bagi pemain Fulari Balugon agar ia dapat bermain, menyusul panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pelatih timnas Belgia itu menambahkan dalam konteks yang sama, “Kami tidak akan menghadapi situasi yang lebih sulit daripada yang kami alami di babak 16 besar. Beberapa hari yang lalu, kami memiliki 12 juta pendukung, dan kini jumlahnya jauh lebih banyak.”

Pelatih Belgia itu memuji peran penting pencetak gol bersejarah tim nasional, Romelu Lukaku, sebagai kartu as alternatif, sambil menegaskan bahwa ia menebar ketakutan dan memengaruhi lawan begitu ia turun ke lapangan, sekaligus mengungkapkan bahwa bintang Kevin De Bruyne siap untuk bertanding melawan Spanyol, setelah absen dalam laga melawan Amerika Serikat karena mengalami sedikit rasa sakit.

Rudi Garcia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Semua pemain dalam kondisi fisik yang baik, kecuali Amadou Onana, yang absennya merupakan kerugian besar bagi kami. Saya memiliki dua susunan pemain, yaitu susunan yang akan memulai pertandingan dan yang akan mengakhiri pertandingan, dan tentu saja saya memiliki rencana yang jelas.”