Surat kabar "Al-Riyadiah" Arab Saudi mengungkap penyebab tertundanya kick-off laga Al Nassr versus Neftchi dari Uzbekistan selama lebih dari lima belas menit, pada Senin malam, dalam lanjutan pekan kedua Liga Champions Asia Elite, setelah jadwal yang ditetapkan untuk dimulainya pertandingan bertepatan dengan perkembangan situasi keamanan yang terjadi di ibu kota Riyadh.

Menurut laporan surat kabar tersebut, juru bicara pasukan koalisi mengumumkan pencegatan dan penghancuran sebuah rudal balistik yang diluncurkan oleh Houthi ke arah Riyadh, dalam perkembangan yang bertepatan dengan keberadaan para suporter di dalam Stadion "Al-Awwal Park" yang bersiap menyaksikan duel Asia tersebut.

Baca juga: Video: Kemenangan pertama di Liga Champions Asia Elite, Al Ahli redam semangat Al Wasl di Zabeel

Seiring tertundanya kick-off, sistem pengeras suara internal di Stadion "Al-Awwal Park" menyampaikan pesan kepada para suporter yang hadir, mengimbau mereka untuk tidak merasa takut atau meninggalkan stadion, serta tetap berada di tempat duduk masing-masing, dengan menegaskan bahwa situasi dalam keadaan aman.

Pesan tersebut disampaikan dengan tujuan menenangkan para pendukung dan menjaga ketenangan di dalam tribune, di tengah suasana penuh penantian yang mengiringi penundaan itu, sebelum perhatian kembali tertuju ke lapangan menanti dimulainya pertandingan.

Al Nassr sendiri bersiap menghadapi Neftchi dari Uzbekistan dalam pekan kedua fase liga di Liga Champions Asia Elite, dengan upaya meraih hasil positif di hadapan para pendukungnya dan menebus kegagalan pada pekan pembuka.

Penundaan itu memengaruhi atmosfer sebelum pertandingan, setelah para suporter harus menunggu lebih lama dari jadwal yang ditetapkan, di tengah pesan-pesan penenang di dalam stadion, sebelum dimulainya duel benua yang dinanti tersebut.